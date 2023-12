Abinader califica de vergonzoso que en Colegio de Abogados aún no se sabe quién ganó

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader se manifestó este lunes en contra de lo acontecido en el Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana (CARD), el cual celebró las elecciones para la escogencia de su nuevo presidente el pasado sábado y hasta el momento no han anunciado al ganador.

En ese sentido, el jefe de Estado calificó esa situación de vergonzosa, y señaló que no se involucrará en ese tema.

«Ese colegio ha tenido tantos conflictos, tiene un conflicto semanal y yo no me voy a involucrar en esos temas y alguien tiene que decir después quién ganó, porque es vergonzoso que no se sepa quién ganó y la comisión la manejan ellos. Hay un escándalo todas las semanas en ese colegio», dijo.

El mandatario se expresó en esos términos durante LA Semanal con la Prensa, la cual se llevó a cabo en San Pedro de Macorís, a donde le preguntaron por el hecho de que los dos candidatos se declararon ganadores, sin embargo, la Comisión Electoral de dicho gremio no dicho a cuál de los dos le corresponde el triunfo.

La tarde de este lunes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) defendió el «triunfo» Yohan López, asegurando que el mismo es el ganador con alianza y sin alianza y que 26 de 32 seccionales resultó ganador, así como en el conteo general con más del 50 % de los votos.

Según las informaciones que se han ofrecido, López obtuvo 6,391 votos, sin alianzas; y Trajano Vidal Potentini sacó 4,859 votos. Mientras que el tercer contrincante, Diego José García obtuvo 2,323 votos. Al final, Vidal Potentini y García habrían hecho una alianza para el último apoyar al primero e incrementar los votos a 7,182. Sin embargo, las críticas a la alianza es que supuestamente no es válida, debido que no habría sido depositada dentro del plazo establecido por el reglamento del CARD, que es como mínimo cinco días antes de las elecciones.