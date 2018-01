Abinader aventaja a Leonel Fernández y superaría a Danilo Medina, según encuesta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo a los datos de una encuesta nacional realizada por el Centro Económico del Cibao los días 20, 21, 22, y 23 de este mes de enero, el licenciado Luis Abinader encabeza la intención del voto, con un 45.0% frente a un 36.3% del expresidente Leonel Fernández.

Guillermo Moreno, del partido Alianza País, obtendría un 9.4%, el 6.7% no se decide por ninguno, un 2.0% dijo no saber y 0.6% se inclinaría por otro.

A los entrevistados se les hizo la preguntó: Supongamos que en el 2020 los candidatos presidenciales fueran: Leonel Fernández (PLD), Luis Abinader (PRM) y Guillermo Moreno ¿Por cuál de ellos usted votaría?

Los datos varían con respecto a una encuesta realizada anteriormente, del 15 al 18 de diciembre 2017, cuando Abinader obtuvo 42.9%, Fernández 37.6%, Moreno 11.9%, ninguno registró 5.4% y no sabe 2.2%.

En la comparación de ambos estudios se observa que Abinader subió un 3 puntos porcentuales, Fernández 1.3 puntos porcentuales, Moreno bajó 2.5 puntos porcentuales y el segmento ninguno subió 1.3 y “no sabe”, bajó de 2.2 a 2.0.

Aunque el presidente Danilo Medina tiene prohibido constitucionalmente presentarse a una nueva reelección, la encuesta incluyó la posibilidad de que pudiera ser el candidato presidencial del PLD, creándose un escenario de empate virtual, aunque con ligera ventaja para Luis Abinader. En efecto, Luis Abinader alcanza el 42.6% y Medina un 42.1%, mientras Moreno obtiene un 8.0%, ninguno el 5.0%, otros el 0.5% y no sabe 1.7%.

Luis Abinader alcanzó un 46.3% y el presidente Medina el 44.6%, cuando a los encuestados se les pidió elegir sólo entre ellos dos. El segmento de quienes no los prefieren a ninguno de ellos fue de 7.4% y no sabe 1.9%.

En la encuesta anterior de diciembre, Abinader registró 46.6% y Medina 45.1%. Ninguno de ellos alcanzaba el 6.1% y no sabe 2.1.

En un escenario en que los candidatos fueran Abinader y Fernández, encabezaría Luis Abinader con un 51.0% y Leonel quedaría segundo con un 37.0%. Un 9.3% que no decidiría por ninguno de ellos y un 2.7% que dijo no saber. En la encuesta de diciembre Luis Abinader marcó el 51.9% y Leonel Fernández el 38.7% Un 6.4% que no votó a ninguno de ellos y el 3.0% que dijo no saber.

Como puede verse, con cualquiera de los principales líderes del PLD como candidatos presidenciales, Luis Abinader les aventaja, encabezando la intención del voto en cualquier escenario posible.

La ficha técnica de la encuesta informa que el universo fue de personas de 18 años en adelante residentes en todo el país, con una muestra de 1,400 entrevistas a personas en edad de votar, con un nivel de confianza de un 95% y error muestral de más o menos 2.6%. Para la Gran Capital más o menos un 4.6%, la Región Norte más o menos 4.2%, la Región Sur más o menos 6.2% y en el Este de más o menos 7.8%.

El trabajo de campo fue realizado desde el sábado 20 al martes 23 del presente mes de enero 2018.

