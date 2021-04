Abinader atribuye casos de difteria a crisis sanitaria causada por la covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader atribuyó este sábado los casos de difteria registrados en el país a la crisis sanitaria derivada de la covid-19, y aseguró que las autoridades trabajan para atender “de forma correcta” la situación.

De acuerdo al gobernante, muchos de los casos de difteria no son recientes, si no, “del año pasado cuando no hubo vacunación” contra la enfermedad, según afirmó en un encuentro con representantes de juntas de vecinos de Moca.

La pandemia del coronavirus “ha trastornado el sistema de salud en términos generales y en temas de su eficiencia”, pero “estamos haciendo un esfuerzo para que todas las otras enfermedades, además de la urgencia de la covid-19, poder atenderlas de la manera correcta como debe ser”, declaró

Las autoridades sanitarias informaron el miércoles de 10 muertes ocurridas en el país a causa de la difteria, situación que los médicos atribuyen a una relajación en el plan de vacunación a causa de la covid-19.

La mayoría de casos están concentrados en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata.

La difteria es una enfermedad producida por la bacteria Corynebacterium diphtheriae que se propaga vía a gotitas respiratorias producto de tos y estornudos de una persona infectada, que presenta signos y síntomas de dos a cinco días de haber adquirido la infección.