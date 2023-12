Abinader asegura que los ciudadanos han sentido la disminución de la criminalidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.–El presidente Luis Abinader dijo este martes que los dominicanos han sentido la disminución de la criminalidad en el país, y aseguró que en su gestión se aplican acciones del plan o recomendaciones de su asesor Rudolph Giuliani, como prometió antes de llegar al Gobierno, para controlar los asaltos, robos y ataques criminales en el país.

“La gente también cree, que nosotros lo hemos medido en las encuestas, dice que ha ido mejorando la criminalidad”, expresó Abinader en una entrevista para el programa matutino «El Sol de la Mañana».

Asimismo, sostuvo: “Ahí (en la fuerza de tarea) estamos aplicando las acciones que dieron resultado con Giuliani, incluyendo los cuadrantes que se están aplicando, pero hay que recordar que yo llegué al Gobierno y en el 2020 y 2021 el país estaba cerrado, la seguridad no era un tema en ese momento”.

Dijo que esos planes, “por ejemplo, los cuadrantes, la identificación de lo que ellos llaman los criminales de carrera, todo eso es recomendaciones de ese equipo (equipo de Giuliani)”.

El gobernante agregó que tienen también, todas las recomendaciones del “2Plan Colombia”, el cual funcionó en su momento. “O sea, tenemos un grupo de asesores, nosotros estamos buscando lo mejor de cada país”.

El mandatario señaló que “en los últimos 30 años aquí han habido tres preocupaciones en las encuestas (…) que son delincuencia y seguridad, los precios altos, la tercera el desempleo, y en algunos momentos entonces entra corrupción, sube un pico y después baja, esa es la realidad”.

“Eso ha sido durante los últimos 30 años, pero no solamente en la RD, tú le preguntas hoy a cualquier país de Latino América, porque es el tema que tú sufres cada día, cuando nosotros estamos diciendo que ha mejorado no quiere decir que no hay criminalidad (…) pero cuando ha ido mejorando y tenemos los mapas de calor, identificamos cuáles han sido las provincias que han subido la criminalidad y accionamos ahí”, manifestó.

El lunes, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó tras concluida la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabeza todas las semanas el presidente Abinader, que en este año 2023 la criminalidad ha bajado en un 20 %.