Abinader arremete contra la oposición por marcha en Dajabón contra registro biométrico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader arremetió este lunes contra los partidos de oposición, tras tildarlos de responsables de la marcha que se produjo en Dajabón para exigirle la eliminación del registro biométrico, medida que tomó para reabir el comercio con Haití, luego de varias semanas paralizado por el cierre de la frontera domínico-haitiana, acción motivada por la construcción de un canal de riesgo en el río Masacre por nacionales de ese país.

«Es una pena que sectores políticos estén utilizando, incluso hasta desfilaron, que no fueron muchos, fueron muy pocos, desfilaron hoy (lunes) en ese sentido», expresó.

Asimismo, confesó que nunca se imaginó que dominicanos pedirían que dicha medida sea eliminada, ya que la misma es parte de la seguridad nacional y ciudadana.

«¿Cómo es posible pedirle al Gobierno que no haga el registro biométrico?, cuando eso es parte de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, ¿Qué dominicanos le pidan al Gobierno que quite el registro biométrico?, está bien que lo pidan los haitianos, pero yo nunca esperaba que lo pidieran los dominicanos, la política no puede llegar a ese nivel», sostuvo Abinader.

Consideró que «usted puede hacer su política y decir su manera y es normal, pero nunca actuar en contra de la seguridad del país».

Además, dejó claro que su posición sobre las medidas contra Haití, sigue firme.

«Yo dije que la frontera no volverá a ser igual y ese desorden que había antes de que entraban al mercado y después seguían derecho para donde quisiera, no va a volver a pasar», indicó el jefe de Estado al hablar en La Semanal con La Prensa.

Destacar que más temprano el ministro de Interior Policía, Jesús Vásquez Martínez, atribuyó dicha protesta al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a la Fuerza del Pueblo (FP), lamentando que personas «ligadas» a estos partidos «inciten» a los haitianos a protestar en Dajabón contra la implementación del registro biométrico a los extranjeros sin visas, interesados en participar en los mercados binacionales fronterizos.