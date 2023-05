Abinader anuncia Teleférico de Los Alcarrizos será gratis este mes; dice transporte interno no se verá afectado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader anunció este lunes que por motivo de ser mayo el mes en donde se celebra el Día Internacional del Trabajador, los usuarios podrán transportarse de manera gratuita en el inaugurado Teleférico de Los Alcarrizos hasta el 30 de este mes.

«Quiero anunciar hoy aquí, en el Día del Trabajador, el primero de mayo, que durante este mes de mayo el Teleférico será gratuito para todos los usuarios, queremos que conozcan el servicio y lo prueben, que vean que es un transporte de primer nivel, y que además lo protejan, lo cuiden como si fuera parte de su propiedad, porque lo es», expresó el mandatario durante la inauguración de la obra, realizada por un total de RD$6,697,930,464.54.

El Teleférico estará dando servicio gratuito de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.; los sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; y los domingos y días feriados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Destacar que a partir del 30 de este mes de mayo iniciará la operación comercial en horario de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Entrará en vigor por una tarifa de RD$35, que incluirá además, los autobuses identificados de la OMSA y el servicio de la Línea 1C del Metro cuando esté lista y conecte con la estación uno de Teleférico en la entrada de Los Alcarrizos, ahorrándole hasta el 35 % de sus recursos diarios, lo que según Jhael Isa, director de la Oficina de Proyectos Especiales de Movilidad Urbana e Interurbana de la Presidencia, equivale al 20 % de la canasta familiar.

Transporte interno no será afectado

A pesar de las quejas de choferes de carros públicos de la ruta, quienes alegaron ante este medio que su trabajo se verá afectado con el Teleférico, Abinader aseguró que esto no será así.

“Esto es un ganar-ganar y va a aumentar la cantidad de pasajeros, por eso, el transporte interno no se va a afectar, es que hay mucha gente (…) no se va a afectar”, aseguró el gobernante, mientras conversaba con varios ciudadanos.

