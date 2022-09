Abinader anuncia enviará al Congreso proyecto eliminaría barreras fiscales impiden nuevas aerolíneas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader participó este sábado en el inicio oficial operaciones de la línea área Arajet con su primer vuelo a San Salvador, en El Salvador, donde anunció que en los próximos días llevará al Congreso Nacional un proyecto de ley para eliminar las barreras fiscales que impiden el desarrollo de nuevas líneas áreas locales.

“Incentivos fiscales que en realidad el Estado no va a dejar de recibir por no haber líneas aéreas locales, pues no deja de recibir nada lo que está dejando de incentivar la competencia y esa es la lógica de este gobierno, eliminar muchas medidas que no tenían ningún sentido, por la que sí las tienen para llevar la competencia”, destacó el mandatario.

Con su primer vuelo a San Salvador Arajet estará conectando 22 destinos en 12 países con precios bajos y vuelos directos desde y hacia Santo Domingo. En los próximos 5 años prevé transportar más de 7 millones de pasajeros, generando más de 4,000 empleos directos y cerca de 40,000 indirectos en la región.

El presidente Abinader expresó que le ha pedido a Víctor Pacheco, presidente de Arajet, que lleve competencia para que la diáspora pueda viajar con precios de pasajes razonables.

Destacó que para desarrollar el sector turismo no solo se debe hablar de hoteles, aeropuertos en diferentes regiones del país, entre otros sectores que inciden, sino que se necesita tener la cantidad de asientos disponibles para que los turistas puedan llegar de los diferentes destinos.

El jefe de Estado sostuvo, además, que es necesario que esos ticket tengan precios razonables de competencias.

Indicó que el objetivo del gobierno dominicano es impulsar líneas áreas locales para crear empresas y con estas traer empleos.

Beneficio para el turismo

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, expresó que están seguros de que a partir de hoy el país comenzará a sentir el impacto que tendrá Arajet en beneficio del turismo del país, ya que estará aportando al crecimiento de la industria, atrayendo más visitantes, de destinos a los que hasta hoy no había conexión directa.

Agregó que esto impulsará a seguir alcanzando cifras récords en llegadas de turistas, y también diversificando la nacionalidad de los visitantes con tarifas justas para conectar Santo Domingo con el continente.

Asimismo, Víctor Pacheco Méndez, presidente ejecutivo de Arajet, destacó que el modelo de negocios de bajo costo y el estatus de aerolínea nacional atraerán más turistas, aumentarán la conectividad y ofrecerán a los dominicanos la oportunidad de viajar con tarifas más bajas, a bordo de aeronaves nuevas con los más altos estándares de seguridad, y nuestro distintivo y cálido servicio al cliente dominicano.

“Nuestra misión es hacer avanzar la aviación dominicana brindando tarifas bajas, servicio superior y conectando Santo Domingo con las principales ciudades de América con una flota de aviones de última generación” expresó Pacheco Méndez.

Arajet construirá una sólida red de rutas de 22 destinos en 12 países en los próximos meses, llevando con orgullo la bandera dominicana y brindando un servicio orientado al cliente en todo el continente.

De igual forma, Landon Loomis, VP Latin America apuntó que la familia de aviones 737 MAX se adapta perfectamente a la red de Arajet con el 737-8 que permite nuevas rutas rentables y el 737-8-200 que brinda eficiencias inigualables.

“La flexibilidad del 737 MAX garantiza que Arajet pueda cumplir su objetivo de democratizar los cielos de todo el Caribe y más allá, con un servicio seguro, sostenible y confiable”, expuso.

Durante septiembre, Arajet continuará lanzando operaciones a Saint Marteen en el Caribe, Lima en Perú, Ciudad de México, Monterrey y Cancún en México y Ciudad de Guatemala en Guatemala. A partir de octubre, Arajet agregará Curazao, San José en Costa Rica, Quito y Guayaquil en Ecuador, Medellín y Bogotá en Colombia, así como destinos en América del Norte. Arajet espera que República Dominicana y Estados Unidos lleguen a un acuerdo de cielos abiertos para comenzar a conectar Norteamérica y el Caribe con vuelos punto a punto.

Arajet ingresa al mercado con un modelo de negocios sólido, respaldado estratégicamente por las importantes firmas de inversión globales Bain Capital y Griffin para consolidarse como una aerolínea de clase mundial para la República Dominicana y el Caribe.

Acompañaron al presidente Abinader, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; el presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini; el director general interino del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Héctor Porcella y el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo.

También, la directora general de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), Monika Infante; el embajador de República Dominicana en el Salvador, Oscar Toledo; el director de Politur, el General de Brigada Minoru Matsunaga, y el director del CESAC, coronel piloto Floreal Suárez Martínez.

