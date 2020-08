Abinader anuncia a Franklin García Fermín como ministro de Educación Superior

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.El presidente electo, Luis Abinader, designó la noche de este sábado a Franklin García Fermín como ministro de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología, en sustitución de la actual ministra, Alejandrina Germán.

El nuevo titular de la Mescyt, de 63 años de edad, fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el periodo 2008-2011.

Nacido en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, el 17 de enero de 1957. Es un jurista y profesor dominicano, con gran experiencia en educación superior.

En 1976, García Fermín ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a cursar la carrera de Derecho donde también fue dirigente estudiantil y, por sus méritos, el Consejo Universitario le otorgó el Premio “Amín Abel Hasbún”.

García Fermín tiene un doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (España) (2003); doctorado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) (1983); especialidad en Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) (1996); Profesor Investigador, Universidad del País Vasco (UPV) (España) (2001); diplomado en Relaciones Internacionales y Diplomacia, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) (1996).

Hacia 1984, García Fermín se inicia en la carrera docente como ayudante de profesor y un año más tarde es designado Profesor de la Escuela de Derecho.

En 1987 fue elegido por la Asamblea de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas presidente de dicha Asociación. En 1992 es elegido presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Durante su gestión se construyó la Casa Club de los Abogados.

Fue rector de la UASD (2008-2011); Vicerrector de Extensión (2005-2008); dos veces Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (1999-2005); y Vicedecano de la misma Facultad (1996-1999).

Fue también Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (1993-1994); Miembro de la Junta Directiva del Colegio Dominicano de Notarios, Inc. (1991-1992); y Miembro de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), Washington, D C., Membership No. 6017 (1993).

Fue profesor Invitado de la Universidad París I (Panteón Sorbona), Francia (Abril, 2001); Profesor del Programa Doctoral “Sociedad Democrática, Estado y Derecho”, de la Universidad del País Vasco con la Universidad de San José de Abad del Cusco, Perú (2006); profesor de la Universidad de Michoacan, Morelia, México (2006); Profesor de la Universidad Dominicana O & M (1983-1985); y de la Universidad Interamericana (1984-1985).

Es miembro de la Academia de Ciencias de la República (2010); Miembro del Consejo Nacional de Educación (2008-2011); miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2008-2011); Miembro del Consejo Directivo de la Defensoría Pública (2004-2005); Miembro del Banco de Investigadores del Instituto de Criminología de la UASD (2002); Miembro del Consejo Editorial “Revista Administración Pública”, ONAP (2006); y Miembro del Jurado “Concurso Nacional de Ensayos Judiciales para Jueces”, Poder Judicial, (1999-2000).

García Fermín ha sido prolífico escritor de libros, ensayos y artículos sobre de temas de derecho y constitucionalismo, y ha recibido importantes distinciones por su labor profesional, pedagógica e intelectual.