Abinader aboga por una paternidad responsable; sociedad debe ponerse de acuerdo

Luis Abinader en La Semanal. (Foto de archivo)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader abogó este lunes por una paternidad responsable, debido a que «con la descomposición familiar, es que vienen los principales problemas que después se reflejan en la delincuencia».

Durante LA Semanal con la Prensa, uno de los presentes le preguntó al mandatario si está en sus planes trabajar contra el uso indiscriminado de la hookah, el vape, conjunto con las canciones contaminadas que salen día a tras día por las redes sociales y por los canales de YouTube, sin ningún control.

Fue ante esto que el jefe de Estado sostuvo que esta sociedad tiene que ponerse de acuerdo «en qué debe prohibir y qué no prohibir, y también qué debe promover y qué no debe promover, (…), porque imáginate que tú empieces a prohibir -no, esa canción no va, a mi no me gusta- ahí es hasta peligroso que haya alguien que lo pueda prohibir».

«Yo creo que ese es un tema pendiente de la sociedad, no solamente del Gobierno, fíjate, es de la sociedad, ponernos de acuerdo la sociedad y una paternidad más responsable también, porque con la descomposición familiar, es que vienen los principales problemas que después se reflejan en la delincuencia», agregó.

Sostuvo que un Gobierno puede ser el principal promotor, pero no el único en defender los valores, en defender la familia. Cada quien lo hace y lo hace y lo hacemos desde nuestro ámbito familiar, pero yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo».

Asimismo, sostuvo que «todos los consumos ilegales no sólo están prohibidos, se está actuando, sino que el Gobierno ha hecho una embestida como nunca antes y hemos incautado mayor cantidad, tanto en el microtráfico como en el narcotráfico de alto nivel, hemos incautado seis veces más que lo que se hacía anteriormente».

