Abelardo Chahwan: “Hay que crear un contenido de valor”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Oriundo de la tierra de grandes actores y producciones de telenovelas, Venezuela, Abelardo Chahwan, un influencer y creador de contenido, ha tenido la dicha de navegar por distintas redes sociales acumulando a su paso seguidores que lo acompañan en su trayecto por el mundo digital debido a su carisma y originalidad.

Consciente del impacto que tiene su figura para miles de personas, Chahwan ahora radicado en Estados Unidos, pretenden dejar una huella de valor en todos sus contenidos, que marquen de manera positiva a quienes están pendiente de cada uno de sus pasos.

De manera jocosa, sus videos que suman miles de me gusta, retratan la vida cotidiana de la juventud en interpretaciones que calan en el gusto de sus seguidores.

El influencer venezolano ya alcanzó el millón de seguidores en Instagram y en paralelo será el protagonista de una película en Netflix, además, tendrá una participación en el filme que prepara su colega Marko Música, y en conversación con El Nuevo Diario reveló todos lo detalles de los próximos pasos en su carrera y su viaje por el universo digital, un proyecto que inició como un método de distracción personal, y que actualmente es su realidad y modo de vida.

Pregunta: ¿Cómo ingresas al mundo digital?

Respuesta: Ingreso al mundo digital por la aplicación Vine hace siete años, creando videos por diversión. Literalmente era un hobby para mí, nunca lo vi como un negocio si no hasta hace tres años.

P. ¿Qué labores realizabas antes de ingresar a este mundo?

R. Yo era estudiante de bachillerato y ayudaba a mi madre en un negocio de electrodomésticos que teníamos en el centro de Valencia mientras hacía los videos paralelamente.

P. ¿Qué tiempo tienes dedicado al mundo digital y a la creación de contenidos?

R. Llevo siete años en este mundo de la creación de contenido, trabajando desde Venezuela luego me mude a Panamá y por último a Estados Unidos. En todos los países he creado contenido para todas las redes: YouTube, Vine, Instagram, Twitter, Facebook, etc.

P. ¿En qué te inspiras antes de crear tus contenidos?

R. No me inspiro en nadie, me inspiró en la línea que le gustan a mis seguidores, ya que durante todos estos años he elaborado una línea de contenido que me identifica. Sé lo que les gusta ver, ya se que contenido darles y se que lo van a recibir de una buena manera.

P. ¿En cuál red social te sientes más cómodo?

R. Me siento mucho más cómodo en TikTok ya que mi contenido en esa red es mucho más orgánico que las demás. Puedo ser más espontáneo y sin tanta producción, y puedo lograr que mi video tenga muchas visualizaciones.

P. ¿Cómo manejas la competencia que existe entre el mundo digital con otros influenciadores?

R. En verdad no compito con ningún creador de contenido ya que mi competencia es conmigo mismo. Siempre trato de superar al Abelardo del día anterior para mejorar cada día.

P. ¿Qué opinión te respecta los comentarios que señalan que los contenidos deben de ser de valor para los usuarios?

R. En mi opinión hay que crear un contenido de valor para la sociedad, ya que como influencer o creador de contenido existe una delgada línea entre no dejar nada para la sociedad y en dejar algo que sirva.

Siento que hay que saber que el contenido que publicas será visto por masas y puede afectar a algunas personas.

P. ¿De qué manera la pandemia te ha afectado como creador de contenido?

R. Me dio mucha aprendizaje esta cuarentena, ya que si bien es cierto, tuvimos tiempo para hacer muchas cosas y yo lo aproveché para llenarme de mucho conocimiento tanto en lo personal como en lo laboral. Pude tener tiempo para escribir muchas ideas para mi contenido.

P. ¿Cómo te proyectas en un futuro? ¿Te ves como creador de contenido o piensas que este mundo ya no será tan rentable?

R. En un años seré actor, pero de igual forma seguiré creando contenido para las redes, ya que a esto le queda todavía mucho tiempo. Seguiré trabajando mis redes hasta que llegue la realidad virtual, que supongo que será lo que tumbe las redes sociales.

P. A parte de ser creador de contenido, también te estrenarás como actor, ¿Cómo tomaste la noticia de tu participación en una película de Netflix?

R. Pues me di cuenta que todo ese esfuerzo que he estado haciendo durante años en donde tuve numerosas clases de actuación con diferentes profesores, están dando frutos. Me puse muy feliz cuando nos dieron la noticia.

P. También tendrás una participación en el proyecto que prepara tu colega Marko. Háblanos un poco de esto.

R. Es una película que se estrenará el 14 de noviembre por la página web de Marko.

Tuve una participación de un personaje con ascendencia árabe que trabaja en la discoteca donde el personaje de Marko aparecerá. Disfrute mucho trabajar con él porque es una persona muy profesional, además de que es un buen amigo mío. Fue una de las grabaciones más divertidas de mi vida ya que nos reímos mucho mientras grabamos.

P. Háblanos de tu más reciente proyecto “99%”?

R. 99porciento es un podcast de comedia, teorías conspirativas y cultura general donde nuestra meta es combatir al 1% es decir, la elite. Nosotros junto a nuestra comunidad somos el 99%.

P. Cuando no estás en Instagram, ¿Qué disfrutas hacer?

R. Disfruto jugar fútbol, hacer deportes, salir con mis amigos y disfrutar de una cena o de una salida a un club.

P. En términos de tu carrera, ¿Qué tienes preparado para el futuro próximo?

R. Realizar muchos proyectos cinematográficos en diferentes países del mundo y poder trabajar con muchas personas a las que admiro.

Para estar más de cerca de Abelardo Chahwan, pueden seguirlo en Instagram como @abelardo, y en TikTok @abelardo