Abel sobre encuestas: «Nosotros estamos primero en el corazón de los dominicanos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se refirió este jueves a los resultados de las encuestas que han publicado hasta el momento.

«Que nos pongan en el octavo lugar si quieren, nosotros estamos primero en el corazón de los dominicanos”, enfatizó Martínez al ser entrevistado por los canales de televisión y estaciones radiales del grupo Telemicro.

Asimismo, aseguró que cuenta con la mayor fuerza política del país, con estructura en todo el territorio nacional, Europa y Estados Unidos. Afirmó que trabaja día a día para asegurar el triunfo del PLD en el 2024 y darle mayores oportunidades a los dominicanos.

En ese sentido, hizo mención al trabajo tesonero de los dirigentes y militantes del PLD.

Según un comunicado de prensa, Martínez mencionó que el fin de semana realizaron 76 actividades simultáneas, destacando que los demás partidos no pueden hacer ni una sin la presencia del candidato o presidente de la República, que en este caso todo el mundo sabe que es el candidato del PRM.

Al abordar el tema municipal, a propósito del Día de los Ayuntamientos, el alcalde de Santiago afirmó que el trabajo y la transparencia son su carta de presentación en el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.

“Tenemos el libro de la transparencia en el Ayuntamiento de Santiago, donde hay una práctica real de la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos”, precisó Martínez.

Indicó que el Ayuntamiento de Santiago está en primer lugar en el Ranking Municipal –SISMAP y ha ocupado uno de los primeros durante siete años en lo que tiene que ver con la transparencia y la ejecución presupuestaria de los servicios.

“En Santiago hay una práctica real del manejo transparente de los recursos públicos, en el Ayuntamiento de Santiago no hay una botella, no hay un cheque que la persona cobre sin justificarlo a favor de la ciudad, no hay un sola compra, sea de una obra de 100 millones o de una caja de lapiceros, que no se haga bajo el más absoluto criterio de la transparencia y de la ley”, aseguró Abel.

Dijo que en su gestión, se han ejecutado más de mil millones de pesos en obras.

“Usted va al parque que inauguramos hace 10 días o a la Casa Club que inauguramos hace tres años y hay un código QR que usted le pone el celular y lo lleva a todo el proceso de licitación de la obra y toda la información de la construcción”, informó.

Agregó que cada licitación que se hace es transmitida en vivo para mayor claridad y es grabada para ponerla a disposición de cualquier ciudadano que lo desee.

