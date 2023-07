Abel: Residentes de sectores vulnerables expresan «indignación con mentiras del Gobierno”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, expresó que en la mañana de este jueves se dio una vuelta por los sectores de la capital Simón Bolívar y La Ciénaga.

Informó que se detuvo para hablar con vendedores del mercado del Simón Bolívar y ciudadanos que compraban alimentos.

Martínez señaló que le interesó escuchar las quejas de los residentes de esos sectores, “por el altísimo costo de la comida”, dijo.

“Alimentos caros y pocos ingresos, no hay empleo por parte, los obliga a comprar menos víveres, menos arroz, menos habichuelas, menos carne de pollo, a reusar el aceite y a comer menos huevos”, fueron las cosas que según Abel Martínez, les informaron.

Según informó, los ciudadanos expusieron, además, su inconformidad con el Gobierno, quienes dijeron que les quiere pintar una realidad y una situación, que no existe.

“El Gobierno lo que dice es una sarta de mentiras. Dizque bien y mejor. Los pobres estamos peor que nunca”, refirió Juana Polanco. Añadiendo que “el dinero no alcanza. De antes, siguió diciendo, con 200 pesos yo cocinaba, ahora con quinientos sólo se compra dos funditas. Una ‘pela de apagones’ y la delincuencia, acabando. Esto no es vida”.

A Juana y a otros congregados, Martínez les garantizó que a partir del 2024, cuando asuma la Presidencia, “trabajará para bajar los precios de los alimentos apoyando fuertemente a los productores del campo dominicano”.

“Lo que usted y otros me cuentan, me lo dicen por todas partes, por donde quiera que voy, en el país completo. El Gobierno del PRM lo sabe y no le importa, no hace nada, no se apiada, no se conduele. Una piedra es lo que tiene en el corazón”, explicó Abel indignado.

“Yo sé lo que están pasando y sé cómo resolverlo. El PLD ha sido el Gobierno del cariño y apoyo al pueblo. Con el PLD, ustedes lo saben, había comida barata, energía 24 horas, apoyo a los jóvenes y crédito para los negocios chiquitos en los barrios”, añadió.

