Abel propone revisar Ley 189-11 para contemplar fideicomiso público

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, propuso este martes que se lleve a cabo una revisión a la Ley 189-11, con la finalidad de contemplar figuras como fideicomiso público y de alianzas público privadas.

A esto, el alcalde de Santiago, agregó que se necesita de una ley de empresas públicas “para regular las inversiones del Estado en empresas con capital accionario público que participan en el mercado”.

“Son muchas las ventajas de la figura del fideicomiso para promover el desarrollo, pero eximir los mismos del cumplimiento de la legislación sobre uso de fondos del Estado, es un retroceso a la institucionalidad”, indicó Martínez a través de una secuencia mensajes colgados en su cuenta de Twitter.

El funcionario, añadió que “El proyecto de ley que hoy conoce la @DiputadosRD establece que las compras de los fideicomisos públicos no cumplirán con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, y que la contratación del personal se haga al margen de la Ley 41-08 de Función Pública. ¡Inaceptable!”.

“Entendemos que la Superintendencia de Bancos no debe ser el regulador, porque los fideicomisos públicos no son entidades de intermediación financiera. La fiduciaria debería licitarse, algo que no está contemplado en el proyecto de ley”, apuntó.

Martínez afirmó que los “los errores” que contiene el ya citado proyecto de ley, “solo resultará en un parche legislativo en detrimento de la transparencia y lo que debe ser el buen uso de los fondos del Estado”.

