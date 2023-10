Abel pide en NY al Gobierno retomar diálogo para evitar crisis internacional

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El candidato presidencial del PLD y alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez Durán pidió al Gobierno y al presidente Luis Abinader retomar el diálogo con Haití para evitar un conflicto internacional que afecte el turismo y empeore la situación de los productores y empresarios en la República Dominicana.

Hablando con periodistas locales ayer jueves en una conferencia de prensa en un restaurante del Alto Manhattan, Abel calificó de inconstitucional y “barrabasada” la medida de Abinader que clausuró las fronteras Norte y Sur entre República Dominicana y Haití por la construcción del canal en el río Dajabón (Masacre), diciendo que la misma es innecesaria y perjudica económicamente a miles de dominicanos y haitianos que se benefician del comercio entre los dos países.

“Es preocupante la situación con Haití, compartimos la isla y creo y he dicho que el cierre debe ser a las mafias, al contrabando, al trasiego ilegal de indocumentados hacia la República Dominicana y a ese gran negocio que controlan las mafias compuestas por haitianos y dominicanos”, reiteró el candidato peledeísta.

Calificó esa decisión como una falta del Gobierno dominicano que no ha tomado las medidas para remediarlo.

“Nosotros como candidato del PLD, como dominicanos que nos duele nuestro país y que nos preocupa ese conflicto y lo que puede devenir con el tiempo, tenemos tanques de guerra y tropas armadas en la frontera y eso, puede constituirse en una gran crisis internacional que debemos evitar”, puntualizó.

“En República Dominicana el turismo es uno de los pilares fundamentales de su economía que debe ser paz y certidumbre y la república debe vender seguridad”, pidió Martínez.

“Estamos mandando un mensaje muy negativo y nefasto, por demás, medidas que lo que han hecho es empeorar la situación porque la construcción de la desviación del rió Masacre continúa e incluso, la han acelerado y le han puesto fecha de inauguración”, agregó.

“El estado dominicano, el Gobierno han actuado de manera improvisada y con flojedad, hay que se firme en la defensa de nuestra constitución, soberanía y el respeto que debe primar en ambos países”, indicó.

“Abogamos además por retomar el diálogo para solucionar este conflicto para que no pase a mayores y peores más de lo que está”, expresó el candidato presidencial.

“El cierre debe ser a esa permanente expedición de visas que ya ronda las 400 mil en estos años, más de $80 mil millones de dólares que van a un grupito que está usando ese mecanismo consular para hacerse rico en detrimento de República Dominicana, de nuestra estabilidad democrática y nuestra seguridad, el cierre debe ser un cierre y un muro económico y jurídico pero nunca jamás esa medida improvisada contra los productores dominicanos, de Elías Piña, Dajabón, Independencia, de huevos, pollos, que millones de huevos van a tener que botarlos porque se les están pudriendo”, criticó al aspirante presidencial.

“Esa medida a quien afecta es a los dominicanos, a los que producen, a los que ponen a parir la tierra, a una población haitiana que es víctima de gobiernos con falta de autoridad, de bandas armadas, esa medida mata de hambre al pobre del pueblo haitiano que es su gran mayoría”, expuso.

“Además, les quita el modo de vivir a productores agropecuarios que viven de ese comercio permanente transnacional que nunca debió cerrarse porque esa una presión que no es para Haití, es una presión contra los propios dominicanos y la economía de nuestro país”, subrayó el candidato opositor.

Dijo que hay un manejo errado, improvisado y se ha querido ligar la política con lo que es un tema de país.

“Hay provincias en República Dominicana donde el 65% de los partos de mujeres son de haitianas ilegales. Estamos con más de 2 millones de ilegales en República Dominicana, sabemos que necesitamos a los extranjeros de cualquier país y de Haití dentro del marco de la ley”, señaló Abel.

Agregó que “los necesitamos en la construcción y la agropecuaria, pero eso debe ser regulado de acuerdo a la ley y la constitución con reglas claras, identificación, no como se ha estado manejando la política exterior con respecto al vecino país de Haití”.

Criticó también al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINER) por firmar en 2021 una especie de adenda al tratado de 1929 y le dicen a Haití que podía seguir desviando el río Masacre”.

Abel estuvo acompañado en la conferencia por destacados dirigentes nacionales y locales del PLD y su campaña, entre ellos el presidente de la seccional Nueva York del partido, Luis Lithgow, el coordinador de campaña, Miguel Suriel, el ex presidente seccional Francisco Cortorreal (Frank), Ana Vargas, el coordinador de campaña en Brooklyn, Tovarick Bautista, el precandidato a diputado en ultramar, William Schuwerer, el ex presidente del PLD en Nueva Jersey, Marcos Montilla y el ex senador de San Pedro de Macorís, José Hazim Frappier

Mujeres policías del cuartel 34 y agentes del Servicio Secreto (SS) estuvieron trabajando en la seguridad del candidato.

A su llegada a la conferencia, el candidato fue aclamado y vitoreado por numerosos seguidores y simpatizantes.

La conferencia fue organizada y convocada por el reconocido dirigente Alejandro Frías, encargado de comunicaciones del comando de campaña del PLD en Nueva York.