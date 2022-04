Abel Martínez: los dominicanos sufren la torpeza de un gobierno prohaitiano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante un recorrido realizado en Santo Domingo Oeste, el aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, expresó que cada día el rumbo del país es más incierto, considerando la torpeza que demuestra el gobierno en el manejo de la salud, de la seguridad ciudadana y de la situación con la problemática de Haití.

Martínez señaló que en la actualidad el problema es grave porque el país está siendo gobernado por un partido prohaitiano, y que desde el Palacio Nacional se manejan en contubernio con organismos internacionales que promueven valores en detrimento de la soberanía nacional y de nuestra identidad como dominicanos.

“Tenemos en el Gobierno a un partido que no le importa la invasión permanente de haitianos ni el trasiego de armas por nuestra frontera; que paren el negocio ya. Tenemos tiempo diciendo que nuestra soberanía está en juego. Hablan de un muro mientras tenemos dos millones de ilegales haitianos en nuestro territorio que deben ser deportados y luego entonces hablemos de hacer un muro”, dijo.

El también alcalde de Santiago aseguró que el abandonado muro lo que ha provocado es aumentar el flujo de nacionales haitianos indocumentados hacia territorio dominicano.

Las declaraciones de Martínez se produjeron ante decenas de adeptos del proyecto presidencial Abel24, agrupados en el movimiento de apoyo Esperanza Nacional que encabeza el miembro del Comité Central y exsenador de San Pedro, José Hazim Frappier, desde donde se promueve una cultura de respeto a la Constitución, a la dominicanidad y defensa de la soberanía.

El aspirante presidencial reiteró la necesidad de ayudar al vecino país pero en su territorio, en lugar de estar propiciando en territorio dominicano, “una cultura que no es la nuestra, como lo hemos estado viviendo recientemente; la cultura que debemos fomentar entre los nuestros es de paz, de desarrollo y de esperanza por un mejor porvenir; es hora de que los dominicanos tomemos conciencia y que sepamos que de seguir el país por dónde va, este país no será de nosotros, de nuestros hijos ni de nuestros nietos y por eso estamos en esta cruzada de Esperanza Nacional, para que podamos hablar claro porque esto no es un tema de política; es un tema de país”.

Por: Manuel Santos Mercedes.

Relacionado