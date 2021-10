Abel Martínez llama al gobierno a hablar de seguridad ciudadana y no “de reforma fiscal”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DOÑA ANA, SAN CRISTOBAL. -El aspirante presidencial y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, instó este sábado al gobierno a “abordar los temas que verdaderamente son importantes para la población, en lugar de tratar de imponer una reforma fiscal acelerada, mientras los dominicanos viven la peor crisis económica de las últimas décadas”.

“El gobierno en lugar de hablar de un efectivo plan de seguridad ciudadana que garantice que los dominicanos puedan salir sin ser atracados, en lugar de presentar un plan educativo para nuestros niños y jóvenes, en vez de hablar y prepararse para que la juventud y los padres de familia tengan empleos, este Gobierno lo que habla es de una reforma fiscal para ponerle más impuesto a la población trabajadora”, señaló.

Al dirigirse a habitantes del distrito municipal Doña Ana de San Cristóbal, Martínez aseguró que “las actuales autoridades van como un barco a la deriva, sin rumbo y sin brújula” por lo que, a su juicio, “nunca llegarán a puerto seguro”.

“Los barcos cuando salen de un lugar a otro, cuando se tiene una meta y un destino para llegar, tienen que tener una buena brújula. La embarcación que no la tiene o un buen GPS, no llega a puerto seguro y eso es lo que pasa hoy en el país. Es un barco que va a la deriva, sin rumbo fijo, sin norte, y el que no sabe a dónde va, ya llegó”, agregó.

Durante el encuentro, también habló el alcalde municipal Julio César Pérez, quien manifestó “aquí en Doña Ana somos un municipio ganador por historia y a partir de hoy tenemos una tarea y un norte, que es salir a tocar las puertas a cada ciudadano, para que estén conscientes de que el PLD tiene que volver al poder”.

“Como ya el cambio que se puso va en reversa, nosotros tenemos que arreglar esa transmisión para que se acabe el retroceso y tenemos un mecánico que va a arreglarla para que jamás se tranque, por eso le decimos a Abel Martínez, que cuente con todos estos soldados”, expresó.

Agregó “nosotros sabemos lo que hay que hacer para que sea el candidato de nuestro partido y el próximo presidente del país”.

En un comunicado de prensa, informaron que el encuentro estuvo encabezado además, por el miembro del comité político, Rafael Hidalgo; Nelsón Guilén, exalcalde de San Cristóbal y miembro del Comité Central; Yeison Bretón, alcalde del municipio Santana, Nizao; Gerson Rosario, exalcalde de Cambita; Ronsanna Espinosa, vicealcaldesa de Doña Ana; Lucrecia Tejada, vocal presidente de la Sala Capitular Doña Ana; así como José De León “Cumía”, regidor, y los dirigentes Joaquín Gómez, Gabriel Marmolejos, Richard Méndez, José Jiménez, entre otros.

Relacionado