Abel Martínez inaugura mercado en Pekín, Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-El alcalde Santiago Abel Martínez dio formal abertura este miércoles a un nuevo mercado ubicado en la parte sur de la ciudad y denominado “Merca Santiago Pekín”.

Durante la actividad manifestó que la obra tuvo una inversión de más de 100 mil pesos, cuenta con moderna plaza que albergará a cientos de emprendedores y que contribuirá de forma significativa con el movimiento económico y generará más de tres mil empleos directos e indirectos, contando con negocios para la venta de diversos tipos de mercancías y servicios.

Martínez, al encabezar el acto de entrega junto a la vice alcaldesa Leonela Massiel Espinal, regidores y decenas de comunitarios, dijo “Este proyecto tuvimos que empezarlo desde cero y con el apoyo del Concejo de regidores, que dejó sin efecto la repartición irregular que se había hecho de una obra en la que se habían invertido apenas 22 millones de pesos, que fue dejada abandonada y hoy podemos decirle a la zona sur, que más de cien millones de pesos se han invertido en este “Merca Pekín, Santiago”, que hemos constituido un punto de balance y empuje para la tan necesitada zona sur”.

El ejecutivo municipal recordó que todo se había hecho de espaldas a la legalidad y dio explicaciones de cómo funcionará dicho mercado, garantizando que se trata de la primera etapa.

Además, apuntó que junto a los comunitarios y la iglesia, se procederá a evaluar todo lo que deberá estar en dicho mercado.

“Esto no será, ni debe de ser arrabalizado, porque esto no solo debe ser para los emprendedores, sino para toda la zona sur, con los empleos, con los productores y va a movilizar cientos de millones de pesos mensualmente, definitivamente impactarán en las familias de estas comunidades y doy plenas garantías de que aquí no habrá repartos que no sean con el consenso y la justeza con que debe estar concebido este”, sostuvo.

