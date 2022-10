Abel Martínez entrega casa club en beneficio de varias comunidades en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Una casa club se une al conjunto de obras construidas y entregadas por el alcalde Abel Martínez, en beneficio de las diversas comunidades del municipio de Santiago, proyecto que fue realizado en Barrio Lindo, perteneciente a la comunidad de La Herradura.

La casa club Hermanos de la Cultura, viene a llenar un gran vacío en dicha comunidad, ya que sus residentes no contaban con un espacio digno para realizar sus actividades comunitarias y el alcalde Abel Martínez destinó recursos del presupuesto administrativo para levantar la importante obra.

Martínez encabezó el acto de entrega a los comunitarios de la zona, en compañía de la vice alcaldesa Leonela Massiel Espinal, regidores y otros funcionarios municipales. Allí el alcalde recordó que los residentes del sector le pidieron arreglarle una destartalada casa que tenían, pero que ordenó demolerla por completo y construir una nueva.

“Gracias a Dios por permitirnos darle a ustedes esta hermosa casa club para toda la comunidad de aquí de Barrio Lindo, me siento contento y doy gracias a los regidores que nos acompañan; recuerdo que cuando vine aquí y me solicitaron la reparación de la casa club, dije no, vamos a hacerla completamente nueva como ustedes se la merecen”, indicó el alcalde Martínez, en medio de una algarabía de los presentes.

Pidió a los comunitarios cuidar de la obra y a que le saquen el mayor provecho en beneficio de toda la comunidad, la que estuvo representada por la comunitaria Digna Carrasco y el presidente de la junta de vecinos del barrio, el señor Damián Ferreira, ambos agradecieron al alcalde Abel Martínez por haberles dotado de un espacio tan hermoso y con todas las comodidades.

En acto de entrega también hablaron Ambioris González, presidente del Concejo Municipal y la regidora Clara Cruz, quienes agradecieron al alcalde Abel Martínez, por empre responder al llamado de las distintas comunidades, además estuvieron presentes los regidores Nelson Mata, Leandro Estévez y Lorena Cunillera.

Para la ejecución del proyecto se demolió el antiguo local para proceder a construir una nueva casa club totalmente moderna, la cual cuenta con un techo en aluzinc con sus respectivas tijerillas en metal y un vuelo en fachada frontal con diseño moderno y pisos en cerámica.

Cuenta con puertas sencillas y dobles con cristal abatible y ventanas con malla romboidal, completa iluminación con luces led y abanicos para su ventilación, área de cocina con gabinetes en polimetal, meseta en granito, fregadero de acero inoxidable y se intervinieron los baños que ahora cuentan con todos sus accesorios sanitarios.

Para el embellecimiento del área se intervinieron las aceras perimetrales y los frontales, que ahora cuentan con pintura color gris; se sembraron plantas ornamentales como chiflera, trinitarias, palmas fénix y palmareca en toda el área de jardinería y las calles contiguas al local fueron señalizadas y se colocaron reductores del tránsito.

También se construyó un pozo séptico y se intervino una cancha que forma parte del entorno, la cual fue pintada en toda la zona de juego con diseño innovador, así como las graderías y se colocaron tableros, mallas y aros nuevos. Los asistentes disfrutaron de la participación artística del merenguero Robert Liriano.

