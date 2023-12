Abel Martínez denuncia se está abusando del poder para proteger intereses políticos en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, ha acusado a la Policía Nacional de esa localidad de liderar acciones que infringen la ley, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y obstaculizando la labor del Ayuntamiento para mantener el orden y la limpieza, al tiempo que protegen las acciones ilegales de candidatos del partido en el gobierno.

Martínez enfatizó la certificación de una obra en la avenida Juan Pablo Duarte, planificada por el Ayuntamiento en 2022, cuyos estudios y evaluaciones topográficas se iniciaron ese mismo año. Esta obra implicaba la intervención en esa vía, por lo que se notificó a las empresas con vallas en el área para que las retiraran, tanto legales como ilegales.

«Enviamos la comunicación a los propietarios de las vallas, específicamente a Miguel Ángel Ortega, propietario de una valla que, al momento de la notificación, no era de carácter político. A pesar de confirmar la recepción de la notificación, no la retiraron, desobedeciendo la solicitud municipal», afirmó Martínez, destacando que dicha valla no había pagado impuestos desde 2020 y se encontraba en ilegalidad.

El alcalde denunció que, al retirar vallas del partido en el gobierno, la Policía Nacional, bajo instrucciones del general Ramón Samuel Azcona Reyes, retuvo al personal municipal y confiscó los equipos y bienes del Ayuntamiento. Además, mencionó que el candidato del partido oficialista intervino para evitar la remoción de una valla que representaba un peligro para peatones y vehículos.

Martínez destacó que, durante sus ocho años en la gestión municipal, no había presenciado tal comportamiento por parte de la Policía.

«Queremos informar a la opinión pública que ejercemos nuestro derecho de proteger a Santiago, manteniendo el orden. Sin embargo, los candidatos del PRM, con apoyo de la Policía, impiden que el Ayuntamiento cumpla su deber con los ciudadanos. Actualmente, hay alrededor de 40 vallas ilegales en Santiago que representan peligros para la población», expresó.

Respecto a los murales, Martínez señaló que Santiago cuenta con murales que son patrimonio histórico, transformando paredes sucias en obras de arte. Lamentó que personas, protegidas por la Policía, estén reemplazando estos murales con propaganda política, algo que no se permitirá.

«Rescatamos a Santiago y ahora es una ciudad modelo de gestión municipal, pero su preservación debe ser responsabilidad de cada santiaguense. Santiago no es solo mío ni de un partido, es de todos nosotros», afirmó Martínez.

El alcalde entregó documentación a los medios, incluyendo certificaciones de obras públicas, comunicaciones sobre el retiro de vallas, y evidencias visuales que respaldan su posición.