Abel Martínez considera una “burla” bonos emitidos por Gobierno a personas de escasos recursos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Abel Martínez, manifestó este martes que el Gobierno “no da pie con bola” en las decisiones que toma para contrarrestar la crisis que afecta el país, ya que, según dijo, un bono de RD$1,500 no solucionan los problemas.

“Eso es una burla más de este Gobierno al pueblo que está pasando hambre. Que la tarifa eléctrica le subió, que van a los colmados, a los supermercados y cada día la canasta básica más cara, la delincuencia arropando las calles”, subrayó.

Martínez dijo a la prensa, que los dominicanos necesitan que bajen los precios de la canasta básica, que le garanticen seguridad ciudadana y que los productores nacionales empiecen a suplir los alimentos a la República.

“El pueblo lo que quiere es apoyo, que el Gobierno baje los alimentos, que el Gobierno garantice que los ciudadanos puedan transitar por las calles sin el temor de ser atracados, que el campo dominicano no se vaya a la quiebra, a la quiebra como están actualmente los arroceros, los bananeros, los productores agrícolas, los ganaderos (con el grito al cielo), eso lo que está pasando, que está encareciendo e impidiendo que las familias dominicanas puedan tener las tres calientes en su casa, creo que el presidente debe asesorarse, ver lo que le conviene a los dominicanos”, puntualizó

El también candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), precisó que los dirigentes deben poner mayor supervisión en la frontera y en los hospitales públicos.

Así mismo, expresó que los ilegales de nacionalidad haitiana viven de la economía de manera informal evitando realizar aportes y encareciendo los servicios básicos de la república.

El político apuntó que el país se le está saliendo de las manos al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y que si hicieran uso de la inteligencia convocaran una cumbre para buscar las medidas pertinentes para combatir la crisis.

“El País se les está yendo de las manos a este gobierno, al Partido Revolucionario Moderno, si fuesen inteligentes de llamar una gran cumbre con el liderazgo nacional, buscar medidas alternativas que puedan palear esta gran crisis que estamos viviendo y esta crisis que no es solo internacional, es fruto también de las improvisaciones y la falta de capacidad de un equipo de gobierno que no da pie con bola”, insistió.

Por otro lado, resaltó que hace un año le escribió a la ministra de cultura Milagros German, para que ejecutara los mantenimientos al Monumento de Los Héroes de la Restauración o de lo contrario que cediera la administración a la Alcaldía pero que hasta le fecha no ha recibido información.

“Hace un año le escribimos a la ministra de Cultura que si no podían darle mantenimiento al monumento, si no podían cuidar ese patrimonio de los santiagueros, que nos lo entregaran a la alcaldía que estábamos en la disposición de asumirlo y de convertir a ese espacio, (que no es solo de los Santiagueros, es de los dominicanos), convertirlo en un espacio cultural, en espacio recreativo y no hemos obtenidos respuestas”, puntualizó.

Relacionado