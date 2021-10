Abel Martínez asegura que el PLD dejó la delincuencia en niveles aceptables

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA. -El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez aseguró este lunes que la pasada gestión dejó la delincuencia en niveles aceptables, tras señalar que “siempre ha habido y habrá delincuencia, lo que no se puede permitir es lo que estamos viviendo ahora, que nadie se siente seguro en ningún lugar a ninguna hora del día, ni siquiera en nuestras propias casas. Eso tiene que cambiar y nosotros lo lograremos”.

Martínez dijo que “lo que vemos diariamente es más miseria, la inseguridad ciudadana nos arropa, se hace sentir en las familias que viven en zozobra, con temor de que al ver a sus seres queridos cruzar la puerta de la casa para ir al trabajo, al colegio o a las universidades, no regresen porque hayan sido víctimas de la delincuencia y la desprotección de un Estado que ha perdido el control, ha perdido la lucha contra ese flagelo”.

Destacó además, que cada día “vemos cómo la población pierde espacios laborales, los olvidados apagones vuelven a ser el tema de quejas en la población y es un común denominador ver que las amas de casa van a los supermercados, a los colmados y no hay manera de enfrentar el alto costo de los productos de primera necesidad porque están por las nubes. Eso nos lleva a asumir el compromiso de trabajar arduamente para que, en el 2024, este viacrucis que está viviendo nuestro país, se acabe”.

Martínez habló durante un encuentro realizado con la dirigencia alta y media del PLD en La Romana, donde llamó a los peledeístas a mantenerse firmes “trabajando sin descanso” en el proceso de dinamismo, renovación y fortalecimiento que se desarrolla a nivel nacional dentro de esa organización política.

Exhortó a los peledeístas a no conformarse con el liderazgo que tienen en La Romana.

“Ustedes conocen gente en El Seibo, en Hato Mayor, hasta en Dajabón, integren a todos los que ustedes conocen no importa dónde estén, porque hay mucha gente que no es político, pero son dominicanos que sufren las consecuencias de un Estado mal manejado en todos los sentidos, personas que no son políticos, pero también quieren salir de sus casas y no ser atracados. Solo así seguiremos fortaleciendo nuestro partido para devolverle a nuestra sociedad la tranquilidad perdida”, señaló.

Sobre elecciones de la ADP

Martínez manifestó que todos los peledeístas deben apoyar la Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos, asegurando que las veces que la Asociación Dominicana de Profesores ha sido encabezada por la referida corriente, se ha trabajado en la capacitación y calidad de la enseñanza.

“Se trabajó en la formación docente y se logró la dignificación de los salarios de ese sector acorde a la preparación de los maestros, lo que provocó que profesores que ganaban RD$8 mil, empezaran a devengar salarios de hasta RD$50 mil. Pero, además, había incentivos para que nuestros profesores se formaran y se esforzaran en impartir enseñanza de calidad; se crearon las bases para fortalecer todo lo concerniente a la educación y eso se ha ido perdiendo, por lo tanto, hay que recuperarlo votando a nivel nacional por el compañero Eduardo Hidalgo, para que presida la ADP y trabajar localmente por todos los candidatos de esta corriente”, aseguró.

Relacionado