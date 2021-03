Abel Martínez asegura PLD ganará elecciones 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -El alcalde por esta provincia, Abel Martínez, informó este martes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se encuentra recorriendo el país con el propósito de trabajar para levantar los ánimos de los integrantes de esa entidad política.

En ese orden, Martínez indicó que es el momento preciso para trabajar a favor del pueblo dominicano.

“Es el momento y la hora precisa, sobre todo hoy que la República Dominicana se ve amenazada por la improvisación, por la falta de gerencia”, expresó.

Criticó el alza de los precios “hoy estamos de manera constantes bombardeados del alza de los productos de primera necesidad, por el alza de los materiales de construcción, por la inestabilidad de nuestra economía, por la perdida de empleos de manera sistemática en todo el territorio nacional”.

Agregó que también algunas empresas, construidas con mucho esfuerzo y con las oportunidades que dio el gobierno encabezado por el ex presidente Danilo Medina, han quebrado.

Así mismo, aseguró que es responsabilidad de ese partido proteger a la nación dominicana.

Indicó que fueron los gobiernos del PLD los que sentaron la base del progreso y el desarrollo de la estabilidad económica, de la seguridad, el manejo de la salud, por lo que deben enfocarse en esos temas.

Aseguró que ese partido ganará las elecciones del 2024.

“Nuestra aspiración es que el PLD se fortalezca. Que desde el PLD podamos construir un proyecto que genere esperanza y que nos lleve junto como un partido fuerte a la victoria electoral del 2024”.

Sobre la Batalla del 30 de Marzo

Apropósito de la conmemoración de los 177 aniversarios de la Batalla 30 de Marzo, efectuada en esta provincia (Santiago), el alcalde Abel Martínez, dijo que no celebra esa fecha, porque la República Dominicana “hoy se ve amenazada de manera permanente por la constante inmigración de ilegales, sobre todo del vecino país Haití”.

Aseguró que existiría mejor celebración para los dominicanos si el gobierno hiciera cumplir la ley de inmigración.

“Los dominicanos recibimos con el corazón abierto a todos los extranjeros, no importa la nacionalidad, no importa que sean mexicanos, europeos, haitianos, no importa, pero dentro de la legalidad y respetando nuestra constitución y nuestra soberanía”, comentó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Martínez, durante una actividad realizada este martes en el Mauricio Báez.