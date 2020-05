Abel Martínez asegura Gonzalo se ha ganado al electorado por su accionar durante crisis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El alcalde de Santiago de los Caballeros y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, favoreció la campaña de solidaridad y acción social que ejecuta el candidato presidencial de esa organización, Gonzalo Castillo, a propósito de la pandemia del nuevo coronavirus que afecta al país y al mundo.

Abel Martínez dijo que en estos momentos de crisis, Gonzalo Castillo ha demostrado que es un hombre de acción, ganándose el respecto de la población y colocándose en el primer lugar del electorado.

“Con la demostración de trabajo y entrega de Gonzalo Castillo por su pueblo no nos cabe ninguna duda que el PLD alcanzará el triunfo en primera vuelta”, expresó Martínez entrevistado en el programa Matinal 5 y reseñado en un despacho de la Secretaria de Comunicaciones del PLD.

“La campaña ha sido de solidaridad, de acción, de hechos, desde que inició esta pandemia. Gonzalo está recorriendo todo el país llevando soluciones. Lo vemos trayendo dominicanos que estaban desconsolados en Chile, Las Bahamas, Caicos, Estados Unidos”, refirió.

Explicó que la alcaldía de Santiago también ha recibo la mano solidaria de Gonzalo Castillo, ya que tienen más de diez días usando los equipos de su empresa privada Helidosa, desinfectando cada rincón de la ciudad.

“Esa es la campaña que estamos haciendo y la que recomendamos. Que no haya una campaña de desesperación, de injurias, de difamación en estas elecciones congresuales y presidenciales, eso no, eso no lo quiere el pueblo dominicano”, añadió.

En ese sentido, recordó que a raíz de la suspensión de las elecciones municipales de febrero , el PRM desarrolló una campaña “despiadada” contra el PLD acusándolo de la suspensión de estas elecciones, pero luego de las investigaciones de la OEA el candidato presidencial de ese partido comenzó a bajar estrepitosamente.

Reiteró en que Gonzalo Castillo es un hombre de acción. “Hablar es fácil, gratis, barato, usted habla desde su casa, y articula un discurso que pudiera ser bonito, ahora el pueblo dominicano lo que quiere es que esas palabras vayan acompañada de acciones y soluciones. Necesitamos un gerente que sea capaz de colocar a la República Dominicana nuevamente en el carril del desarrollo y del progreso”.

Manifestó que previo a la pandemia del coronavirus la economía dominicana estaba sólida, y que para volver a esa solidez se requiere de un hombre de acción y que haya resultado exitoso al frente de sus empresas como lo ha sido Castillo.

