Abel Martínez asegura aporte a clínicas privadas demuestra que la prioridad del Gobierno no son los más pobres

EL NUEVO DIARIO, SABANA PERDIDA. – El precandidato a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró que el aporte a clínicas privadas demuestra que la prioridad del Gobierno no son los más pobres.

Martínez se expresó el fin de semana en el municipio Santo Domingo Norte (SDN), a donde asistió como parte de los contactos que sostiene con la dirigencia y militancia del PLD y líderes comunitarios, fortaleciendo las estructuras de su proyecto presidencial para las consultas populares del 16 de octubre.

Aseguró que al actual gobierno no “le importa la salud de los dominicanos, pues es para ellos es más importante dar prioridad a los centros médicos privados destinando dos mil millones de pesos a esos empresarios, en lugar de abastecer de medicamentos baratos a las boticas populares y fortalecer el sistema de salud pública que es a donde acuden los más necesitados y que son mayorías en nuestro país, una mayoría a favor de la cual se debe estar gobernando y que a día de hoy, solo vemos que ha sido abandonada. Es por eso que lo vamos a quitar en el 2024 y el primer paso para hacer eso posible es salir victoriosos con amplio margen en las consultas internas de nuestro partido”, manifestó Martínez.

Al conversar con los dirigentes de SDN, reiteró que el país no anda bien, porque a su juicio, “tenemos un Gobierno que no piensa en las madres solteras, en la juventud, ni en los envejecientes, que no le importa llevar a la quiebra a los productores nacionales”.

El actual alcalde de Santiago dijo, además, que el gobierno del PRM no sabe manejar las crisis “porque no es culpa de las autoridades que llueva mucho y un río se desborda e inunda cientos de hogares, pero sí es responsabilidad de las autoridades, la forma en que se abordan los problemas poniéndose al lado del pueblo, con respuestas y soluciones oportunas para que los efectos no los abata, activando a todos los organismos e instituciones que están llamados a velar por las franjas más vulnerables. Los planes sociales en este Gobierno han abandonado su esencia; es como si no existieran”.

De su lado, la vicealcaldesa de SDN, Blanca Rodríguez, expresó que “en Sabana Perdida está el 50% de la dirigencia del municipio y esta estructura completa la estamos poniendo en las manos de Abel Martínez, por lo que es indiscutible que será el próximo candidato del PLD y próximo presidente de la República en el 2024”.

