Abel Martínez afirma quienes gobiernan no piensan en las presentes ni futuras generaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Hato Mayor. – Con la presencia de una dirigencia y militancia peledeísta unificada, en torno al proyecto político de Abel Martínez, el aspirante presidencial juramentó tres de sus equipos de campaña provinciales de la región este, en actos desbordados de alegría evidenciando claramente que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está activo y en trabajando para retornar al poder.

Durante sus intervenciones, Abel destacó el compromiso asumido con el país para a partir del 16 octubre, seguir trabajando sin descanso para sacar a quienes desde el Gobierno, han provocado la obnubilación y la desesperanza del pueblo.

“Tengo 23 años de servicio haciendo lo que un presidente debe hacer: mirar hacia abajo y ver cómo ayudar a los pobres a levantarse, pero la inexperiencia y la ausencia de amor por el prójimo de quienes hoy gobiernan, demuestran que no piensan en las futuras generaciones y mucho menos en las presentes; no les importa brindar seguridad a las mujeres ni que los dominicanos sientan temor día a día al salir a las calles”, aseguró Martínez.

El aspirante presidencial expresó que “cada vez que veo a la juventud sin empleos, a las mujeres maltratadas, a los emprendedores que no son apoyado, siento su impotencia, por eso me levanto más temprano y me acuesto más tarde, para sacar esta gente que han matado la fe y la esperanza de todo un pueblo. Siento la incertidumbre de los padres de familias que llegan a sus casas sin saber qué les van a dar de comer a sus hijos y por ellos trabajamos sin descanso para hacer posible que todo esto cambie a partir del 2024”,

Abel Martínez manifestó que junto a los dominicanos más comprometidos, desde el PLD en el 2024 “pretendemos encabezar un gobierno que no solamente haga ricos a un grupito sino, que las oportunidades fluyan para que todos los que quieran trabajar, puedan echar hacia delante ese es mi compromiso con cada dominicano”.

¡¡Estamos haciendo historia!! … En Hato Mayor, por la calidad y cantidad de dirigentes que nos respaldan: ¡¡no hay espacio para las dudas!! el 16 de Octubre ¡¡¡GANAREMOS!!! … #SinCabosSueltos pic.twitter.com/96CoWHccTp — Abel Martínez Durán (@AbelMartinezD) June 19, 2022

Relacionado