Abel Martínez afirma informe BC demuestra acciones del Gobierno se quedan en promesas incumplidas 

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-El aspirante a la nominación presidencial y miembro del Comité Político por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró que la disminución en un 76.3% de la inversión pública en la región norte del país es una clara y deplorable muestra de la ineptitud con la que se maneja el Gobierno y el total abandono en que se encuentra esa importante región del país.

Las declaraciones de Martínez se producen como resultado de un estudio elaborado por el Banco Central el cual señala que entre enero y abril del 2021, las 14 provincias de la región Norte solo recibieron del Gobierno, “la ínfima inversión de RD$882.7 millones, mostrando un panorama muy sombrío de cara a mejorar la calidad de vida de la población e incrementar la producción de bienes y prestación de servicios”, según el alto dirigente político.

“Queda evidenciado que estamos ante un Gobierno indolente, de improvisaciones, sin gerencia y lleno de incapacidad; hoy sus propios números oficiales les dan en la cara, lo que nos lleva a preguntar: aparte de patrocinar grandes estructuras de redes sociales para amplificar las mentiras y crear falsa percepción, ¿qué está haciendo el Gobierno con el dinero del Estado?”, cuestiona Abel Martínez.

Tras deplorar que, en el caso de la provincia de Santiago, capital de la región y una de las demarcaciones más pujantes del país, la caída de la inversión en los primeros cuatro meses del 2021, es de casi un 80% como refleja el estudio, que da a Santiago un porcentaje de 79.5%, Abel señaló que la población no come ni vive con cifras frías, sino, con resultados de acciones y políticas públicas, que hoy no existen y las consecuencias las sufren los pequeños y medianos empresarios, y lamentablemente, los pobres, que son la mayoría.

“Pero peor aún es el caso de Monseñor Nouel, donde la caída fue de 100%, es decir que en esa provincia el Gobierno no invirtió nada; Samaná, con 97.6%; Espaillat, con 97.5%; Santiago Rodríguez, con 96.9%; Hermanas Mirabal, con 94.9%; y Valverde, con 92.6%; por eso este Gobierno debe pedirles disculpas públicas a los habitantes de esas demarcaciones a quienes les han prometido y no han cumplido, que es lo que exactamente sucede en todo el territorio nacional.

Llevan casi dos años distrayendo a la población con supuestas acciones que solo se quedan en titulares de prensa y un amplio despliegue publicitario en el que sí invierten cientos de millones de pesos. Ahora exigimos una clara explicación sobre qué se está haciendo con el dinero de los contribuyentes y qué ha pasado con las pregonadas inversiones”, demandó Abel Martínez.

El estudio “sobre el Panorama Económico de la Región Norte”, elaborado por el Banco Central, señala también que en María Trinidad Sánchez la caída fue 89.5%; en Dajabón 77.8%; en Duarte 57.3%; en La Vega 40.9%; en Montecristi 59.5%; en Puerto Plata 79.8%; y Sánchez Ramírez 70.6%, ante lo cual Abel señala que, “como testigos de esta realidad, están los millones de habitantes, no solo de la región norte, sino de toda la República Dominicana”.

Tras calificar de penosa y catastrófica la situación, Abel Martínez demandó sincerar la inversión en esta zona, que aporta más del 14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, aglutinando las provincias con mayor densidad poblacional, con una pujante industria agropecuaria y turística, un dinámico sector comercial y propulsora de la cultural del país, así como invertir los recursos del Estado de forma eficiente además, en las zonas de mayor pobreza en el país.

