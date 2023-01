Abel: “En lo único en que el presidente nos lleva ventaja es en el tránsito, porque él no coge tapones”

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO RODRÍGUEZ. – El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó este domingo que en lo único que el presidente Luis Abinader le lleva ventaja es el tránsito, pues afirma que como mandatario de la nación no coge tapones.

Al ser abordado sobre cómo van los trabajos de su proyecto presidencial y de su opinión sobre resultados de encuestas que han sido ventiladas por el oficialismo, Abel Martínez dijo que el PLD las cosas van bien.

“Estamos llenos de energía y muy positivos, pero en el caso de las encuestas con respecto del presidente, en lo único que nos lleva ventaja es en el tránsito, porque nosotros cogemos todos los tapones y él no, porque le abren paso en las calles, avenidas y carreteras; en eso es lo único en que nos aventaja”.

En ese sentido, el también alcalde de Santiago visitó la feria Expo Montaña 2023, valorando como el esfuerzo de los productores ganaderos de fomentar una producción de calidad, lamentando que los mismos reciban tan poco respaldo estatal.

Martínez acudió para conocer de primera mano las innovaciones que implementa este importante sector, centrados en la producción de un ganado de buena genética para garantizar mejor y mayor producción.

“Sabemos las penurias que está atravesando este sector, quienes me han manifestado, además, que el Gobierno habla de un crecimiento con porcentajes que evidentemente no se acercan a la realidad que viven los ganaderos del país, muchos de los cuales han tenido que vender sus ganados porque los insumos se han mantenido en constante aumento, y el precio de la leche no compensa la inversión”, aseguró Abel Martínez.

El alto dirigente político, que ha elevado de manera permanente su voz para que las autoridades acudan en auxilio de los sectores productivos del país condenando, reiteró el abandono en el que se encuentran pequeños y medianos productores ganaderos, quienes enfrentan una realidad muy distinta a la bonanza y crecimiento que promociona el Gobierno.

“Hacemos nuevamente un llamado al Gobierno para que apoye este importante sector productivo del país, es urgente y creo que esfuerzos como este, ferias como estas deben apoyarse. Nos duele saber que aquí hay familias que han permanecido produciendo de generación en generación y en muchos casos no van a poder continuar con lo que ha sido un legado de trabajo familiar. Es admirable ver el esfuerzo que hacen los pequeños y medianos productores ganaderos para mantenerse a flote, a pesar del abandono de las autoridades en todos los sentidos. A ellos les digo que aguante, que falta poco”, expresó.

El candidato presidencial condenó, además, la inexistencia de los equipos técnicos que en el gobierno del PLD trabajaban permanentemente orientado a los pequeños y medianos productores, con las acciones a implementar para el saneamiento de sus ganados, lo que, a su juicio, es primordial.

Expo Montaña es una feria organizada por productores de una “Nueva Generación Ganadera” en la que se expone un ganado de buena genética, con la participación de pequeños, medianos y grandes productores de la línea noroeste y otras localidades del Cibao.

