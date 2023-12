Abel dice que elecciones de febrero determinarán fortaleza de cada partido; será encuesta real

*No ve escenario él aparezca como vice de Leonel

*Pronostica que el PLD ganará “muchos alcaldes”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Las elecciones municipales que se celebrarán en febrero próximo, determinarán la fortaleza de cada partido político.

Así lo consideró el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, durante una entrevista en El Nuevo Diario Podcast, donde señaló que los referidos comicios serán una “especie de encuesta real de lo que es la movilidad y el trabajo, que cada partido político ha hecho en el territorio nacional”.

“Lo importante es que habrá resultados, que cuando se habla tanto de las encuestas, hay unas elecciones que son primero que las de mayo y ahí se establecerá la fortaleza de cada organización política”, expresó Martínez en la entrevista con Persio Maldonado Sánchez, Jaime Rincón, Julia Muñiz Suberví y quien suscribe.

El también alcalde de Santiago sostuvo que en febrero próximo, el PLD ganará “muchos alcaldes y muchos territorios”.

Asimismo, al ser abordado sobre si aceptaría una candidatura a la vicepresidencia de la República con Leonel Fernández como candidato presidencial, en caso de que la Fuerza del Pueblo (FP) quede en un segundo lugar, Martínez consideró que eso no será posible.

“No, porque ese escenario no es visible (FP en segundo lugar), desde el punto de vista de que en el PLD vamos a clasificar, si no quedamos en primer lugar, quedaremos en segundo lugar con miras a una segunda vuelta y la alianza establece que los partidos que no clasifiquen apoyarán al que clasifique”, dijo.

“Nuestro plan A y el escenario A es ganar las elecciones, y el escenario que no es ganar en una primera vuelta, porque al día de hoy no la gana ni el PLD ni el PRM, entonces, es clasificar, que los partidos que vamos aliados en el escenario municipal y en una parte congresual, nos apoyarán en una segunda vuelta”, añadió.