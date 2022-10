Abel ante situación de Haití: “Rechazamos una solución que comprometa nuestra seguridad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se refirió este sábado una vez más a su posición ante la situación que vive el vecino país Haití.

“La República Dominicana siempre ha sido generosa y solidaria con Haití; pero, rechazamos una solución que comprometa nuestra seguridad, nuestra existencia y nuestro futuro”, escribió Martínez en su cuenta de twitter, al publicar un video donde se refiere al tema.

“Estamos ante un país vecino que queremos ayudarlo, pero vamos a ayudarlo allá, millones de ilegales que no les sabemos sus nombres, no sabemos si pagan impuestos o no pagan impuestos, que no pagan agua, que no pagan luz, que no pagan teléfono, que viven de nuestra economía, pero no le devuelven nada a ella”, sostuvo.

Asimismo, destacó que “no somos una jungla: somos una nación civilizada y soberana”.

— Abel Martínez Durán (@AbelMartinezD) October 29, 2022

