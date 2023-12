Abel afirma estas serán las últimas navidades del PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que «estas serán las últimas navidades del gobierno del PRM, porque el 2024 se convertirá en el año de la esperanza para el pueblo dominicano».

El líder de la oposición dio estas declaraciones al preguntársele su opinión sobre el costo de la canasta familiar en esta temporada navideña, así se indicó mediante una nota de prensa.

«Le decimos al pueblo dominicano que no se desespere que aunque sabemos las penurias, de un gobierno que no piensa en el más pobre, que no piensa en la clase media, ni siquiera en el hombre de trabajo, pero que no se desesperen…», expresó Abel Martínez.

El líder opositor dio esas declaraciones al iniciar la marcha-caravana por La Romana y La Altagracia, en compañía de miles de personas que piden a gritos una transformación en el país.

«Lo que estamos viendo en La Romana es a un pueblo que le está diciendo al PLD que necesita que lo rescaten», sostuvo Abel Martínez.

El candidato presidencial está acompañado de Teodoro Reyes, candidato a alcalde por La Romana; Andrés Navarro, coordinador general de Campaña; Johnny Pujols, coordinador de Gabinete, entre otros altos dirigentes y candidatos a regidores.

Obra del PLD en La Romana

Durante los gobiernos del PLD se construyeron en la provincia 21 escuelas y un politécnico. Esto fueron 506 nuevas aulas para 16,100 estudiantes.

Además, fueron RD$1,862 millones los que invirtió el partido de los resultados positivos en Alimentación Escolar, desde 2016 en La Romana.