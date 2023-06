Aaron Rodgers dice que en Jets ha disfrutado como ya no lo hacía en Packers

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Aaron Rodgers, quarterback de los New York Jets de la NFL, aseveró este viernes que en su nuevo equipo ha vuelto a gozar, algo que no logró en los últimos años con su anterior equipo, los Green Bay Packers.

«Las últimas seis semanas han sido las más divertidas que he tenido en mucho tiempo. Es divertido volver a llegar a trabajar y estar entusiasmado con lo que estamos haciendo», afirmó el cuatro veces designado Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL.

Rodgers estuvo 18 años con los Packers, equipo con el que fue titular 15 temporadas dentro de los cuales ganó el Super Bowl XLV.

Desde antes del inicio de la temporada 2022 el nacido en Chico, California, hace 39 años mostró deseos de salir de Green Bay, algo que materializó en esta temporada baja en la que firmó para hacerse con los controles de los Jets.

En la conferencia de prensa de este viernes el 10 veces seleccionado Pro Bowl repartió elogios para sus nuevos compañeros, en especial el receptor de 22 años Garrett Willson, seleccionado en la primera ronda del Draft del año pasado por New York.

«Amo a Garret Wilson. Tiene todo el talento natural. Necesitas que tus jugadores más preponderantes sean las mejores personas de tu equipo, definitivamente él es uno de ellos. Al menos una vez en la práctica hace algo de lo que dices: ¡Wow!», destacó.

También subrayó el talento del que será su respaldo en la posición de mariscal de campo, Zach Wilson.

«Desde el primer día que llegué hasta hoy Zach lo ha hecho increíble. Desmenuzamos algunos de sus fundamentos y lo he visto lanzar la pelota a tiempo, hacer lanzamientos precisos y tomar buenas decisiones y me encanta».

Zach Wilson es el quarterback del futuro en los Jets.

El chico originario de Draper, Utah, tiene 23 años; llegó a New York seleccionado en la primera ronda del Draft 2021 y aunque ya fue titular durante jugó 22 partidos en dos temporadas con el equipo, ahora tendrá que esperar en la banca y aprender todo lo que pueda de Aaron Rodgers, quien ya es considerado una leyenda en la NFL.

«Zach ha estado aprendiendo, me ha hecho un montón de preguntas en el vestuario y en la sala de reuniones y eso me encanta porque siento que es una gran parte de mi papel aquí; no sólo vine para jugar a nivel súper alto, estoy aquí para asegurarme de que Zach esté listo cuando llegue su momento», concluyó Rodgers.

