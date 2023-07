Aaron Judge sería activado este viernes por los Yankees

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – Aaron Judge ha continuado luciendo bien en los entrenamientos realizados en las instalaciones de los Yankees en Tampa, Florida. Tanto, que el club espera que el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana pueda integrarse a su alineación tan pronto como el viernes, para el inicio de una serie ante los Orioles en Baltimore.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que no había ningún plan establecido sobre cuándo activarán a Judge, pero reconoció que el equipo está monitoreando de cerca su progreso. El New York Post informó que, “de no haber percances de última hora”, Judge estará con los Bombarderos en Camden Yards.

“No descarto nada”, expresó Boone. “Estamos yendo día por día, reuniéndonos al final de cada jornada para ver cuáles serán los próximos pasos”.

Los Yankees han sufrido mucho sin Judge, quien bateaba .291/.404/.674 con 19 jonrones y 40 empujadas en 49 partidos al momento de lesionarse el ligamento del dedo gordo del pie derecho tras chocar con la pared del jardín derecho del Dodger Stadium.

Aunque no está libre de dolor, Judge ha ido incrementando las actividades de béisbol en los últimos días, incluyendo varias sesiones de práctica de bateo en vivo.

Boone dijo que Judge bateó cuatro o cinco veces el martes, dando un cuadrangular. También corrió las bases y jugó cinco entradas a la defensa, aunque Boone dijo que Judge no vio mucha actividad en las praderas.

«Parece que le fue bien», indicó Boone.

Los Yankees han sumado récord de 18-23 (.439) desde la lesión de Judge, el cuarto peor registro en la Americana en ese período, sólo por detrás de los Reales (12-33), los Atléticos (16-27) y los Medias Blancas (16-26). Los Yankees tienen 5-1 contra Kansas City y Oakland durante ese tramo, y 13-22 ante todos los demás.

