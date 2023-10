Aaron Judge ganó el Premio Roberto Clemente 2023

EL NUEVO DIARIO, ARIZONA.- El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana y capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, fue nombrado el lunes como ganador del honor individual más prestigioso del béisbol: el Premio Roberto Clemente, presentado por Capital One.

Judge, que fue nominado por sus esfuerzos por apoyar a niños en California y Nueva York mediante la Fundación ALL Rise, es el cuarto Yankee que gana este premio, uniéndose a Derek Jeter (2009) y Ron Guidry (1984) y Don Baylor (1985), que lo ganaron de manera consecutiva. Judge recibirá el Premio Roberto Clemente durante una rueda de prensa previo al Juego 3 de la Serie Mundial, presentada por Capital One.

Judge, quien fue nominado por los Yankees por primera vez, ha aportado de manera significativa de las siguientes formas:

– Creó la Fundación ALL RISE Aaron Judge en el 2018, con la misión de inspirar a los niños y a los jóvenes a convertirse en ciudadanos responsables mediante actividades que los motiva a alcanzar posibilidades sin límites.

– ALL RISE ha apoyado a miles de jóvenes de comunidades muy cercanas al corazón de Judge – los Condados de San Joaquín y Fresno en California, al igual que su hogar beisbolero en el Bronx, NY.

– En el 2023, el programa de programa de minibecas ALL RISE, que se concede tres veces al año, ha apoyado a seis organizaciones, entre ellas Bridge2College, NYC Autism Charter Schools (NYCACS), Tourette Association of America, Edward C. Merlo Institute of Environmental Technology (SUSD), Resiliency Center of Fresno y Birch Family Services. Hasta la fecha, el programa ha prestado apoyo a más de 27 organizaciones comunitarias, organismos públicos y privados y organizaciones basadas en la fe.

– También en el 2023, ALL RISE envió una delegación de 17 estudiantes de secundaria de Linden Unified para asistir a la Conferencia de Liderazgo Estudiantil de Primavera del Valle Central de Modesto de la Asociación de Directores de Actividades de California y la Asociación de Líderes Estudiantiles de California (CADA y CASL). En el 2019, ALL RISE proporcionó inscripción y transporte para 118 estudiantes de California a una de las tres conferencias de liderazgo, incluida la Conferencia de Liderazgo Estudiantil de Primavera de Modesto, la Conferencia de Liderazgo Estudiantil de Otoño de Woodland para estudiantes de secundaria y la Conferencia de Liderazgo Estudiantil de Otoño de Woodland para estudiantes de secundaria.

– Judge y ALL RISE también colaboran con las iniciativas #ICANHELP y «I Can Help Delete Negativity», destinadas a combatir los comportamientos tóxicos en las redes sociales difundiendo vibra positiva en línea. Además, en el 2020, Judge representó a Major League Baseball en The Real Heroes Project, un programa de colaboración que se creó para reconocer y celebrar a los trabajadores de los primeros auxilios durante la pandemia de COVID-19.

– Desde la creación de la fundación en el 2018, Aaron ha organizado múltiples ProCamps de béisbol en California y Nueva York. En el 2023, jóvenes locales asistieron al Aaron Judge ALL RISE Baseball ProCamp en la Universidad de Fordham en el Bronx.

El Premio Roberto Clemente presentado por Capital One es el reconocimiento anual a un jugador de Grandes Ligas que mejor representa el juego de béisbol a través de un carácter extraordinario, la participación en la comunidad, la filantropía y las contribuciones positivas, tanto dentro como fuera del campo. El concepto de honrar a los jugadores de las Mayores por su trabajo filantrópico fue creado en 1971 como el «Premio del Comisionado». Fue renombrado como el «Premio Roberto Clemente» en 1973 en honor al miembro del Salón de la Fama y 15 veces All-Star que falleció en un accidente aéreo en la víspera de Año Nuevo de 1972 mientras intentaba entregar suministros a las víctimas del terremoto en Nicaragua.

Judge fue seleccionado entre una lista de 30 nominados por cada uno de sus clubes, por un distinguido panel que incluyó al Comisionado Manfred, los hijos de Roberto Clemente – Enrique, Luis y Roberto Jr., ex jugadores (incluyendo ex ganadores del Premio Roberto Clemente), y periodistas de redes y medios afiliados a MLB – MLB Network, FOX Sports, ESPN, TBS y MLB.com. Además, cada año, los aficionados tienen la oportunidad de votar a través de MLBTogether.com/Clemente21. Judge fue reconocido como nominado en el Día de Roberto Clemente presentado por Capital One, que se celebró el 15 de septiembre en todas las Grandes Ligas de Béisbol. Cada septiembre desde 2002, Major League Baseball ha conmemorado el Día de Roberto Clemente para reconocer a los nominados al Premio Clemente y celebrar el legado indeleble del miembro del Salón de la Fama.