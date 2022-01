Aaron Jarvis sorprende en última ronda y es el campeón del LAAC 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Aaron Jarvis, de Islas Caimán, sorprendió a todos y en la última ronda del torneo ganó por un punto el Latin America Amateur Championship (LAAC), evento que fue celebrado en Dientes de Perro, de Casa de Campo, donde tomaron parte 102 jugadores de 29 países de América, entre ellos seis dominicanos.

Jarvis, quien terminó con 68 el domingo, su mejor score del torneo, recibirá una invitación al Masters Tournament 2022 en Augusta National Golf Club y una invitación para jugar The 150th Open en St Andrews. Obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible y está exento para las etapas finales de clasificación para el 122th U.S. Open que se jugará en The Country Club en Brookline, Massachusetts.

Un emocionado Jarvis agradeció a sus padres, coaches y la federación de su país, luego de ser premiado por los ejecutivo del evento, entre ellos Fred Ridley, presidente del Master de Augusta.

El LAAC 2022 les dio una nueva lección: en el golf siempre hay lugar para las sorpresas, para las historias increíbles de superación, para campeones que llegan desde pequeñas islas con un par de campos de golf y un puñado de jugadores aficionados. Aaron Jarvis seguramente será una bisagra no sólo para su país, sino la inspiración perfecta para muchos en toda la región.

Los argentinos Mateo Fernández de Oliveira y Vicente Marzilio, así como el brasileño Fred Biondi y el chileno Santiago De la Fuente, terminaron con 282 golpes, empatados en el segundo lugar.

Los dominicanos

Por los criollos, el mejor jugador fue Juan Cayro Delgado, quien terminó con 294 (+6, puesto 26), seguido de Enrique Valverde (+9, puesto 30), Rhadamés Peña (+10, puesto 34), y Julio Ríos (+20, puesto 52). Rodrigo Sánchez y Marcel Olivares no hicieron el corte, solo jugaron jueves y viernes.

El jueves los directivos del LAAC anunciaron que la edición del 2023 tendrá lugar del 12 al 15 de enero en el Grand Reserve Golf Club, de Puerto Rico.

Ejecutivos del Masters, Fedogolf y Casa de Campo elogian evento

Fred Ridley, presidente del Masters de Augusta; Carlos Elmúdesi, de Fedogolf; y Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo, mostraron satisfacción luego de terminada esta séptima edición del evento, celebrada en Dientes de Perro, la casa de Pete Dye.

“Excelente el evento, montaje y organización, estamos muy complacidos con la Fedogolf, Casa de Campo y los organizadores de este importante evento”, resaltó Ridley, al conversar unos minutos con reporteros de El Nuevo Diario.

En esa misma tesitura hablaron Elmúdesi y Pichardo.

“El LAAC es uno de los eventos más importante que se celebra en el país. El LAAC no deja de impresionarnos, por el tema de montaje y organización, en donde las tres instituciones más grandes a nivel mundial como lo es la USGA, el Master y la Royal & Ancient se juntaron para montar el evento de mejor calidad de toda Latinoamérica”, señala Elmúdesi.

“Para nosotros en Casa de Campo es una gran oportunidad de lanzar este torneo al mundo Amateur que da oportunidad a los jóvenes que son aspirantes al mundo del golf a nivel profesional y Casa de Campo se siente muy orgulloso en tener por tercera vez este evento aquí, en nuestra sede, en nuestro campo de golf que es Dientes de Perro, y vemos la posibilidad de ampliar este circuito entre cuatro a seis años más para que vuelvan a usar este destino que es Casa de Campo. Estamos muy agradecido del Masters de Augusta, de la Royal & Ancient y de la USGA, que son los fundadores y encargados de traer el torneo, porque nosotros estamos abiertos para fortalecer a los jóvenes, principalmente a los golfistas dominicanos”, expresó Pichardo.

