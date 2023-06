Aaron Gordon muestra sus respetos a Miami

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Denver no ha llegado a las Finales para tomárselas a la ligera ni con confianzas. Los de Colorado han remado mucho durante las últimas campañas para verse ante esta oportunidad y saben que cualquier despiste puede suponer perderla. Por ello, no extraña que Aaron Gordon levante las orejas cuando escucha Miami. El alero de los Nuggets sabe que si los chicos de Erik Spoelstra han llegado hasta aquí poco tiene que ver la suerte y mucho con una fortaleza que les hace ser precavidos.

«Tenemos el mayor de los respetos por ellos. Luchan y pelean y no se dan por vencidos. Juegan durante 48 minutos por partido y más, si es necesario. Juegan sin miedo. Juegan disciplinados. Están bien entrenados y tienen algunos muchachos que han estado antes en unas Finales. No estamos mirando el puesto en el que se clasificaron o la narrativa a su alrededor. Este es un equipo de baloncesto muy talentoso y profesional, y todos esos muchachos de allí jugaron», comenta Gordon en relación a los Heat.

No le falta razón a Gordon al tratar a Miami como un hueso durísimo. Cuando superaron el play-in, no hubo pocos que dieron por hecha su eliminación contra Milwaukee (vencieron 4-1), posteriormente se deshicieron de New York Knicks y en las finales de la Conferencia Este les volvieron a dar por muertos ante Boston (ganaron 4-3). Contra los Heat podrás hacer muchas cosas, pero confiarte no es una de ellas.

