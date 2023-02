Aaron Gordon: «Me dolió no estar en el Juego de Estrellas»

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Siempre se habla de jugadores ausentes cuando llega un Juego de Estrellas. En algunos casos se encuentra fácil explicación y en otros parece que se ha cometido un error, pero en cualquier caso suele suponer un cierto golpe moral para el protagonista, sobre todo si este encara el que podría ser el primer partido de las estrellas de su carrera.

Justo en ese contexto se mueve Aaron Gordon. Sin ser considerado estrella de unos Nuggets dominados plenamente por Nikola Jokic, sí que se le define como un elemento clave en el buen funcionamiento del equipo. Además, este año ha dado un paso al frente respecto a sus números al marcharse a un promedio de 17,3 puntos por noche y estar rozando el 40% en triples. Con tales datos, admite que esperaba ser seleccionado para el Juego de Estrellas.

«Me dolió no estar en el partido de las estrellas. Si no me hubiera centrado en el aspecto mental, entendiendo que voy a seguir mejorando y que hay un panorama más amplio, me habría llevado a una mentalidad negativa… De hecho, me ha terminado por provocar más hambre por competir», comenta en declaraciones recogidas por el periodista local Harrison Wind.

La realidad es que Gordon forma parte del mejor equipo de la Conferencia Oeste, al menos en el aspecto clasificatorio. A partir de ahí, parece tener claro que ser All-Star es un reconocimiento que podría merecer, pero que de igual modo no debe dejar a la sombra el verdadero objetivo personal y colectivo: ser campeón de la NBA.

