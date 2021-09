Aaron Gordon, cerca de acordar una extensión con los Nuggets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La llegada de Aaron Gordon a Denver parece haber resultado positiva para ambas partes. Los buenos resultados del equipo de Colorado desde la incorporación del alero y lo bien que este ha encajado en el quinteto de Malone han dejado a todos satisfechos, hasta el punto de que jugador y franquicia podrían estar cerca de firmar una extensión de contrato. Así lo señala Mike Singer, periodista del Denver Post, que además indica que ambas partes son optimistas con respecto al acuerdo y que este podría producirse incluso esta misma semana.

Gordon llegó a los Nuggets a finales del mes de marzo junto a Gary Clark a cambio de Gary Harris, R.J. Hampton y una primera ronda, y su impacto no tardó en hacerse notar. Si bien sus números no fueron espectaculares, pues promedió 10,2 puntos y 4,7 rebotes desde su llegada a Denver, el equipo no tardó en notar su impacto, ya que su presencia ayudó a los suyos a firmar un gran cierre de temporada regular. Los de Malone anotaron 7,8 puntos más que sus rivales en cada 100 posesiones que Gordon estuvo en pista, un valor cuya continuidad quieren garantizar.

El alero recibirá esta temporada un total de 16,4 millones de dólares, por lo que la extensión máxima a la que podría aspirar sería de 88 millones en cuatro años. No obstante, Gordon podría también firmar una extensión más corta que le ayude a seguir recuperar un valor que había comenzado a tambalearse con el paso de las temporadas en Orlando, donde su rendimiento parecía haber tocado techo hace algunos años. Con el cambio de aires, sin embargo, la situación parece distinta, y Aaron podrá elegir entre asegurar dinero de cara a futuro o apostar por sí mismo confiando en poder llegar a una cifra aún mayor en un par de temporadas.

