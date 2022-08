Aaron Boone y el difícil trabajo de dirigir a los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK- La fanaticada Yankee es por mucho las más grande y la más difícil del mundo. Aman a su equipo con una pasión incomparable, pero son capaces de criticar hasta a sus más grandes luminarias.

Una de esas víctimas frecuentes de críticas y cuestionamientos es el manager Aaron Boone. Rara es la vez que una alineación o decisión tomada durante los partidos sea del agrado de los aficionados que aman al equipo más ganador de todos los deportes en Estados Unidos.

¿Pero es Aaron Boone quien hace los lineups?

La respuesta es NO. Hoy en día, en el beisbol moderno, las alineaciones son creadas por varios individuos, incluyendo a Aaron Boone. En algunos equipos, managers que vienen de un beisbol más antiguo, tienen un peso mayor en las decisiones finales, pero todos reciben las analíticas y datos necesarios para construir la “novena perfecta”.

Hoy en día, las decisiones de meter a un pitcher y de las jugadas que se dan en el juego también son mucho más colectivas que hace años atrás. No hay nada de malo en utilizar la tecnología que hoy en día tenemos. Los departamentos de analíticas son parte fundamental de cada conjunto y todos los numeritos que hoy existen, lejos de ser el “anticristo” del beisbol, son una ayuda gigantesca para las directivas de las diferentes franquicias.

¿Es Aaron Boone un “manager sabermétrico?

Aunque les parezca duro de creer, el piloto de los Yankees de Nueva York no es considerado un dirigente tan “moderno”. Boone viene de una familia de beisbol, donde su abuelo, padre, tíos y hermano han dedicado su vida, al igual que él, al beisbol. Su manera de ver el juego es más “a la antigua” que la de muchos managers hoy en día.

Ray Boone, su abuelo, jugó en Grandes Ligas por 13 temporadas y además fue scout para los Medias Rojas de Boston. Su padre, Bob, fue también jugador en Las Mayores por 19 contiendas y dirigió a los Reales de Kansas City y Rojos de Cincinnati durante tres temporadas a cada franquicia. Su hermano Brett compartió tiempo de juego con Aaron y vistió diferentes camisetas en el mejor beisbol del mundo por 14 años.

Boone esta temporada ha tenido 90 intentos de robos de bases, 70 de ellos con éxito, terceros en todas las Grandes Ligas en ese departamento. Son siete los toques de bola que han hecho (16tos en la toda la liga) y varios han sido los intentos fallidos, de hecho, en cuanto a intentos de toque de bola, los Yankees son el octavo equipo que más lo ha hecho. Tanto los robos como los toques son jugadas que cada vez son menos frecuentes en el beisbol moderno. Para que tengan una idea, Tampa ha tocado la bola cinco veces en todo el 2022 y ha robado 63 almohadillas.

Si no entendemos que el rol de un manager de MLB ha cambiado, estaremos quedándonos atrás en el desarrollo del juego que amamos. Los dirigentes no son “marionetas”, hoy en día se enfocan en tareas de mucho peso como controlar los egos y las diferentes personalidades de 25 hombres en un camerino. Mantener al equipo motivado, estudiar a fondo a sus rivales, saber comunicarse con cada integrante y claro está, ayudar en las alineaciones, señas del juego y relevos de pitchers o jugadas especificas sigue siendo parte de su descripción de trabajo, aunque ya no lo hacen solo, ni tienen todo el control.

El mundo se mueve y la historia ha probado que es para mejor y no peor. El beisbol evoluciona, pero sigue siendo como dijo Babe Ruth: “El deporte más lindo del mundo”.

Relacionado