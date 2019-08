A ver si reacciona el danilismo ¿Seguirá como el Avestruz?

El avestruz es uno de los animales de comportamiento mas extraño de todos los que habitan la superficie terrestre, es un ave que no vuela porque tiene el cuerpo tan pesado y unas alas tan cortas que le es imposible levantarse del suelo para escapar de sus enemigos, por eso cuando percibe que un peligro se acerca tiene la brillante idea de hacer un hueco en la arena para esconder su voluminoso cuerpo.

Esto que no es mas que un mito, no es cierto que esta es la forma en que el avestruz se defiende, pero es lo que ha hecho hasta ahora la corriente mayoritaria del Partido de la Liberación Dominicana ante los ataques, trapisondas, boicots y empujones que en los mas diversos escenarios ha recibido desde hace bastante tiempo, todo en aras de una unidad partidaria que no existe y solo la recompone el conteo de votos.

Quien tenga dudas de cuales son los opositores al gobierno de Danilo Medina solo tiene que tomar la colección de la prensa escrita en los últimos dos años para llegar a la conclusión que sabemos todos, quienes han enfrentado con los mas diversos epítetos, fruto la mayoría de ellos de la fértil imaginación de un laboratorio de inventos, son miembros del PLD, algunos que pertenecen al mas alto nivel de ese partido, y hasta este momento la reacción ha sido nula.

Es mas, la formación de equipos de ¨replicadores¨ de mensajes en redes sociales, que incluye la creación de cuentas falsas, compra de bots para crear tendencias y todo lo que implica una política de difusión de infundios y mentiras, se realizó en reuniones publicas y a la luz del día, todos sabemos quienes crearon esta estructura y los que la manejan solo con el propósito de hacer una oposición sucia y asquerosa en contra del gobierno de su propio partido, esto ni es secreto ni hay que investigarlo mucho.

¿De donde salió la versión de que el presidente Danilo Medina era un emulo de Horaco Vasquez?….del grupo minoritario del PLD.

¿De donde salió la historia de que estábamos frente al peligro de una dictadura?….del grupo minoritario del PLD.

¿De donde salió el cuento de que Trujillo estaba resucitando en la República Dominicana?….del grupo minoritario del PLD.

¿De donde salió el tema de que la democracia estaba en peligro?….del grupo minoritario del PLD.

¿De donde salieron un grupo de gorilas ex militares a meter miedo como si viviéramos en los años 60 o 70?……del grupo minoritario del PLD.

¿De donde salieron las amenazas incluso de llamar a la desobediencia civil en un país que esta en paz y tranquilidad?…….del grupo minoritario del PLD.

¿Quienes se inventaron que se iba a violar una constitución cuyo mecanismo de reforma esta mas que evidentemente escrito en su texto?……el grupo minoritario del PLD.

¿Quienes salieron a contratar motoristas para llevarlos a boicotear las sesiones del congreso de la nación todas las semanas?…..el grupo minoritario del PLD.

¿De donde salieron los planes para invadir el congreso y hacer un desorden mayúsculo en el edificio del primer poder del estado?……del grupo minoritario del PLD.

¿Quienes fueron los que provocaron a las fuerzas del orden y la autoridad frente al congreso y quienes con su actitud levantisca y agresiva crearon el ambiente de angustia que vivimos los dominicanos durante semanas?…..el grupo minoritario del PLD.

¿Quienes impedían bajo amenaza de retiro las reuniones del comité político del PLD?….el grupo minoritario de ese partido.

¿De dónde salieron las advertencias de que los legisladores tenían que irse a legislar a la orilla de un rio porque los ¨guapetones¨ y ¨turberos¨ iban a impedir las sesiones donde se tratara una reforma a la constituación?…..los mismos miembros del grupo minoritario del PLD.

¿Quienes impidieron que el CP del PLD trazara una línea partidaria, cual era la costumbre, para aprobar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas?…..el grupo minoritario del PLD.

¿Quienes boicotearon la Ley de Partidos en el congreso nacional?…..el grupo minoritario del PLD.

¿Quién desde la presidencia de la cámara de diputados hizo todo lo posible para que no se aprobara la Ley de Partidos?……el mismo que se fue a dar un ¨jumo¨ (que m…. ejemplo de un político del PLD) cuando al final se aprobó con el voto mayoritario de los diputados.

Y frente a todo esto y mucho mas, no estamos relatando todos los insultos, amenazas, malacrianzas, engaños y rumores propagados por las redes sociales que incluyeron intentos de hacer daño a la economía nacional con la creación de infundios mal intencionados, la única reacción del presidente Danilo Medina ha sido complacer a este grupo de desaforados todo en aras de mantener la estabilidad del país y la unidad del PLD.

A pesar de tener mayoría para modificar la constitución y abrir el espacio para presentarse nueva vez como candidato, prefirió dar un paso al costado para evitar situaciones incontrolables de parte de ese grupito minoritario que tanto ruido y daño ha hecho a una gestión de gobierno que ha sido ejemplar y que es admirada mas por sus resultados que por sus palabras.

Frente a todo esto y mucho mas, Danilo se sacrificó en lo personal, a pesar de saber que cuenta con los votos necesarios para ganar las próximas elecciones en primera vuelta y continuar en la presidencia de la República, solo para evitar cuestionamientos que surgen de su propio partido y sus mismos compañeros.

Ojalá que el PLD gane las elecciones porque sino sucedería como los llorones de Jeremías, que ¨lloraron como mujeres lo que no supieron defender como hombres¨.

Solo que todo tiene un límite y en este caso habrá que ver si el danilismo cumplirá un supuesto acuerdo que hace tiempo fue roto porque no se puede seguir jugando al avestruz, el PLD esta dividido y ese problema solo lo resuelven los votos, los de los diputados en el día de hoy imponiendo el voto de la mayoría y el 06 de octubre que el pueblo decida a quien quiere como candidato de ese partido.

Por Humberto Salazar

