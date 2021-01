A Steve Kerr no le preocupa la lesión de Curry

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Es más que conocido que a la grandiosa figura de Stephen Curry siempre le ha acompañado el nubarrón de las lesiones. De hecho, su llegada y su impacto en la propia competición se vieron claramente condicionados por ese maltrecho tobillo derecho. Y es que desde que los Golden State Warriors lo seleccionaron en el draft, ha tenido constantes problemas con el tobillo derecho, una rotura de ligamentos y una fractura en la mano entre otros percances menos relevantes. No obstante, el poco tiempo que la salud le ha dado tregua el de Akron ha logrado un legado alrededor de su figura y la de su franquicia.

Y pese a que este año va a ser diferente sin Klay Thompson, y que hasta el momento los de la Bahía no parecen ser claros aspirantes al título, el nivel que el base estaba alcanzando en las últimas fechas era descomunal. Nombrado como jugador de la semana y batiendo su récord de puntos en un partido con 62 ante los Blazers, Curry volvía a disfrutar del baloncesto. Pero como se ha comentado con antelación, el maltrecho tobillo derecho le volvió a aparecer cuando el equipo despegaba y las sensaciones mejoraban. En la derrota de los Warriors contra Los Angeles Clippers, la estrella sufrió una torcedura de tobillo.

Pese a abandonar la cancha por su propio pie, Stephen se fue cojeando al banco, preocupando así a todos los aficionados al baloncesto. Después de pisar a Patrick Beverley pudo terminar la posesión y permanecer en el banquillo hasta que el partido se diera por finalizado. Lo que invita a ser positivos con este percance es lo poco que preocupa a su entrenador Steve Kerr, quien dejó claro que no es nada grave y que hay que esperar a las pruebas. Parece un hecho que el jugador se perderá un mínimo número de encuentros, pero hasta que no se conozcan los resultados de la inspección no sabremos el alcance de la lesión.

Por suerte, será poco más que un susto, pero los Golden State Warriors no pueden fiarse. Necesitan seguir sumando en sensaciones y demostrar que son un equipo peligroso y temible de cara a los playoffs. Sin él sus posibilidades son escasas y más en un inicio tan extraño y en un calendario apretado y corto. La otra faceta positiva es que el tobillo molestado fue el izquierdo y no el que ya tiene operado, un tema que preocupaba a la franquicia.