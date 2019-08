A Rosalía le llueven críticas en la red por ganar VMA latino al ser española

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La cantante española Rosalía hizo historia el lunes al convertirse en la primera española en ganar en los prestigiosos MTV Video Music Awards (VMA), en las categorías de Mejor vídeo latino y Mejor coreografía, una victoria que ha suscitado polémica en internet al cuestionarse que la artista sea “latina”.

Al tiempo que las redes estallaban de euforia con el premio para la barcelonesa y el colombiano J Balvin, en las redes sociales se cuestionaba la idoneidad de que Rosalía reciba un galardón en categoría latina, al proceder de España.

“Si ‘La Rosalía’ gana el Mejor Latino en los VMA puede decir no soy latina, pero gracias por el honor”, era uno de los muchos comentarios que se ha podido leer en Twitter.

Otra usuaria entrecomillaba a la cantante en sus breves agradecimientos: “‘Gracias por dejarme expresar mi cultura’, Rosalía, chica…”.

El suyo no era el único mensaje en esa línea, como el de otra persona, que subió un gráfico en el que incluía a España dentro de la cultura “hispana”, pero no “latina”.

“Es una bofetada que la gente que secuestró a nuestros ancestros y han causado a nuestras comunidades tanto sufrimiento hasta el día de hoy todavía encuentren maneras de explotar a nuestra comunidad. Bajo el manto de ‘somos todos la misma gente pero de distinto color’, tonterías de mestizaje”, expresaba otro tuitero.

La razón de esta polémica, explican en el medio digital Remezcla, viene de la agrupación por parte de la industria de las canciones en español en una misma categoría.

“Aunque no es su culpa que la industrial musical agrupe a artistas de España, Latinoamérica y latinos de Estados Unidos, ella no aprovechó la oportunidad en el escenario de decir explícitamente que no es latina”, critican en el citado medio latino, que habla de una cierta “conciencia de uno mismo” cuando Rosalía habló de sus raíces y de poder representar a Barcelona y su país.

El periodista musical Gary Suárez, en Twitter, habló de que este es un caso que demuestra el “racismo en la industria musical y los medios de comunicación”.

“Estamos constantemente hablando sobre Rosalía (europea blanca, no latina) sin parar cuando el mayor single en español en EE.UU. ahora mismo es de Sech (Afropanameño), quien no consigue una cobertura ni siquiera parecida”, deploró.

En categorías similares han caído en el pasado artistas españoles como Alejandro Sanz, Rocío Dúrcal, Enrique Iglesias o Natalia Jiménez.

Estas acusaciones de apropiación cultural se suman a las que ya ha recibido Rosalía en España, en concreto desde sectores del flamenco, que critican su estilo musical. Incluso la catalana recibe críticas de sectores soberanistas en Cataluña por su uso del español como primera lengua.

Anuncios

Relacionado