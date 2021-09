A ritmo de rap, rapero John Waine pide más profesionales, CAID y seguro médico para autistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- John Waine Martínez es un rapero que está en la música desde hace más de 15 años y que se ha destacado recientemente por solicitar al presidente Luis Abinader más Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), profesionales y seguro médico para los autistas.

EL artista Waine Martínez, nos contó que sobre todo es un padre que lucha cada día con adversidades y precariedades para que su hija con trastorno del espectro autista reciba las atenciones que necesita.

Al ser entrevistado por El Nuevo Diario TV, expresó que “ser padre de una niña de 3 años con trastorno autista, es lo que me inspiró a componer letras para crear conciencia al gobierno y a la sociedad sobre la importancia de que existan más programas de apoyo y se abran más CAID, para que los niños con este trastorno puedan tener mejor calidad de vida”.

Destacó que él no está haciendo una petición individual, si no más bien un llamado en nombre del colectivo de padres y madres que tienen que enfrentar esta difícil realidad por la falta de apoyo gubernamental que recibe el espectro autista.

“En muchos países el gobierno da el tratamiento, pero en RD no es el caso. Mi niña es autista, o sea, no hay quien me lo cuenta” dice en los versos del rap.

En el canto hace un llamado para que el gobierno asegure la salud y la educación de los que padecen este trastorno que no tiene cura.

Según la Sociedad de Autismo, este trastorno es una incapacidad relativa al desarrollo mental que típicamente aparece durante los tres primeros años de vida. Es resultado de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro. El autismo y sus comportamientos asociados pueden ocurrir en 1 de cada 59 individuos.

“La vida te cambia al recibir un diagnostico de espectro autista en la familia”, dijo John Waine.

El nacimiento de su hija le cambió la vida y encontró en su arte una manera de expresar sus sentimientos, pero también para ser una voz a favor de la familia que tienen un integrante con el espectro autista.

Cuenta que este síndrome es muy costoso para los padres, pero también tedioso por la falta de especialistas en el área, especificó que en el país hacen falta logopedas para las terapias del habla y neuropediatrías para evaluar las crisis emocionales de estos niños azules.

Explicó que incluso en las consultas semi privadas pueden ser hasta en 6 meses desde el día que se solicita por la carencia de especialistas en el área.

“Imagínate ahora mismo mi hija tiene una crisis de ansiedad, provocada por el trastorno y la cita con el médico la tenemos en 6 meses, lo que nos obliga a recurrir a favores y a tocar puertas para encontrar una solución”, dijo John Waine con preocupación.

En estas problemáticas que tiene que enfrentar su propia familia es que el rapero se basa para expresar a través de la música lo que padecen miles de familias de escasos recursos en el país.

El Aspecto Económico del Espectro Autista en RD

Desde la salud, la alimentación y la educación son las principales causas que afectan la economía familiar, ya que representan altas cifras doblando el gasto de alguien que no padece el trastorno.

El costo de los estudios va desde 5 mil a 25 mil pesos, un solo procedimiento para tratar la salud de los que padecen esta condición especial puede estar entre ese rango de precios, según indica John Waine.

Explicó que esto se debe a que muchos niños necesitan incluso un anestesiólogo en el caso de procedimientos a los que no están acostumbrados como lo es una resonancia magnética, en el que los gastos aumentan ya que los honorarios de el especialista que aplica la anestesia son elevados y se pagan aparte.

Denunció que los seguros médicos en el país no dan cobertura a esta condición, hasta el momento no existe ninguna entidad que les asegure a las personas de pocos recursos la salud de sus hijos con autismo.

En lo económico entra el tema de la alimentación, ya que necesitan una comida balanceada, en muchos casos sin gluten o lactosa, entre otras particularidades.

“A veces le sirves un moro y resulta que no lo quieren, porque su condición es selectiva y pueden obsesionarse con no querer una comida” dijo el artista.

La importancia de la paternidad responsable para el desarrollo de un autista.

El artista habló de la necesidad de que los hombres se hagan responsables de su labor en todos los casos, pero sobre todo en los diagnosticados con espectro autista, ya que esa una situación muy difícil para enfrentarse estando sola.

“Hay muchas madres solteras con niños autistas en el país, es muy difícil para ellas ir por la calle con un muchacho al hombro”, dijo.

Expresó que el tiempo y la dedicación que conlleva sacar adelante un infante con este trastorno es el doble que el de un niño que no padece la condición, por lo que es conveniente y sumamente importante que los hombres se hagan responsables en el desarrollo de sus hijos.

La importancia de buscar y brindar apoyo en estos casos

John Waine hizo referencia a lo importante que fue para él encontrar apoyo en su ambiente laborar y amigos.

Hizo mención del humorista Ariel Santana, a quien le agradece que en su momento le dio el contacto de una especialista para que llevará a su hija.

Explicó que sus amigos y compañeros de trabajo le ofrecieron apoyo e incluso podía llevar a su nena cuando su esposa estaba trabajando.

“El autismo afecta a más 891,000 personas con la condición y familiares, ya que causa traumas familiares como depresiones severas, ansiedad, y desintegración familiar, a pesar de los esfuerzos hechos por los ministerios de educación y salud, aún existen miles de casos en la Republica Dominicana de autismo no diagnosticados” según indica la Fundación Dominicana de Autismo.

