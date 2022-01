A ritmo de bachata RD gana 2do lugar en competencia de baile de Música Latina en EE. UU

Comparte esta noticia

EL NEUVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El centro de convenciones del Hotel Hilton en Miami, fue el escenario para realización de uno los eventos más importantes de competencia de baile de música latina en Estados Unidos “The Summit”, dónde la bachata fue protagonista obteniendo el segundo lugar en representación de la República Dominicana.

La pareja ganadora está compuesta por dos bailarines e instructores de bachata que no son nativos de la tierra de Quisqueya, Bianca Derival de New York, directora de Dominican Touch en Santo Domingo, y José Serrano de Puerto Rico, ex bailarín del ballet de New York y director de Evolución Latina Dance Company.

El evento de alta competición que ha servido de plataforma para bailarines latinos destacarse y dar el salto a la participación de grandes espectáculos del mundo del baile y la producción cinematográfica, contó en su edición 2022 con la participación de 150 bailarines de varios países.

La participación de la pareja ganadora del 2do lugar estuvo auspiciada por ADN Films e Island Touch empresas responsables del proyecto cinematográfico Marca País ADN Bachata y del Primer Festival Mundial de Bachata en República Dominicana ADN Bachata World Festival, el cual se realizará en noviembre del presente año en la provincia de Puerto Plata.

Relacionado