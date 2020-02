¿A quién le conviene el crimen? así inicia cualquier investigación

No hay que ser un genio para encontrar quienes son los beneficiarios de la suspensión de las elecciones municipales en el día de ayer, y quien es la persona que podría ser el vínculo con las manos criminales que han provocado una situación inédita en la historia electoral de la República Dominicana.

Quien se beneficia de esta situación son los que no tenían, ni tienen, ni tendrán los votos para ganar un solo alcalde en ninguna parte del país, y viven ¨allantando¨ con que van a ganar elecciones amparados en recuerdos de un pasado que no volverá por los errores que han cometido de forma reiterada.

Nadie puede ocultar que desde el 06 de Octubre, cuando Leonel Fernández fue derrotado en la contienda interna del Partido de la Liberación. Dominicana, una cadena de acontecimientos se han desatado en el país, de los cuáles el primero de ellos fue construir toda una campaña de descrédito en contra de la Junta Central Electoral.

La falta de votos en la zona rural, que fue la diferencia a favor de Gonzalo Castillo fruto del trabajo que ha realizado el actual gobierno en el campo dominicano, sorprendió al grupo de seguidores de Leonel, y la misma noche en que se transmitieron los resultados se inventaron un algoritmo para acusar a la JCE de haber propiciado un fraude.

A falta de pruebas de algoritmo alguno, se inventaron un hindú, un asiático, un cuadrante, hackers rusos y toda una serie de inventos en el tema electoral, cuyo eje sin dudas pasa por una persona dentro de ese grupo, que fue presidente de la JCE hasta hace poco, que es Roberto Rosario Marquez.

No hay que olvidar que Leonel y su grupo armaron una estrategia de medios de comunicación para desacreditar un proceso donde participaron mas de 4 mil candidatos, y solo uno, Fernández, gritó fraude sin que nadie mas, ni siquiera muchos de los que lo seguían en el PLD le hicieran caso, y se fue por la puerta de atrás de un partido al que le debe todo lo que tiene, y cuando decimos todo es todo.

En esa fecha fatal, 06 de Octubre, todos los demonios se han lanzado para desestabilizar la República y sus instituciones, solo porque dentro del PLD el grupo de Leonel no se salió con la suya y en forma evidente quedó en minoría, primero en todos los organismos del partido oficial, luego en el congreso nacional y después en el conteo de votos de las primarias abiertas de ese partido.

Después de esa fecha la JCE no sirve, el turismo dominicano tuvo que enfrentarse a una campaña montada en su contra a nivel internacional, un grupo de renegados del PLD compró un partido político y se largó a desdecirse de lo que alabaron durante años, hicieron todo tipo de acusaciones en contra de los que habían sido sus compañeros y se convirtieron de la noche a la mañana en traidores de su propia causa.

Todo esto culmina con lo que parece ser un plan siniestro, una perversidad que también es un crimen en contra de la credibilidad de la nación dominicana, cuando al parecer manos oscuras intervienen en los equipos donde se votaría de forma electrónica y se ejecuta una acción para evitar que las elecciones municipales se efectuaran se forma normal.

Sin dudas estamos frente a uno de los episodios mas vergonzosos de la historia política dominicana, donde ademas de la falta de pantalones de parte del presidente de la JCE se evidencia una falta de respeto al votante que es inaceptable en un sistema democrático que creía había superado etapas ocurridas hace mucho tiempo.

Porque ¿cómo Castaños Guzman confiesa que no se hizo un control de calidad a lo que hicieron los técnicos de la JCE cuando clonaron las boletas a los equipos que se iban acusar en las elecciones? (eso esta contenido en el video que se filtró de la reunión entre el presidente de la JCE y los delegados de los partidos políticos).

Eso simplemente quiere decir que esos técnicos hicieron todo sin que nadie controlara ni supervisara lo que estaban haciendo, y es mas que evidente que alguien dispuso de forma intencional que aparecieran los errores en las pantallas que hicieran imposible el proceso de votación.

Pero ademas, Castaños Guzmán ha demostrado una absoluta falta de pantalones y decisión, cuando puso de ¨mojiganga¨ a millones de dominicanos que fueron a votar con el voto manual y lo estaban haciendo de forma ordenada y sin incidentes, pues le negó sin razón alguna el derecho al voto al anular el proceso en lugares donde no hubo ningún problema.

El guión escrito por el grupo de Leonel es muy claro: después de desacreditar la JCE, mucha culpa tienen los magistrados de todo esto al no ponerlos en su puesto, impedir el proceso fue su próximo paso y después llamar al caos y al desorden para buscar una salida al margen de lo institucional.

Esta es la razón por la cual en todo el día de ayer circularon videos en el estercolero mentiroso que se llaman redes sociales, donde se ven escenas de violencia en lugares que no son la República Dominicana, tratando de crear una situación de violencia y crisis interna que al final no se logró, porque la gente no esta en el ambiente que quiere crear ese grupo de con ansias desesperadas de poder.

Lo que seguirá será intentar violar los mecanismos institucionales y evitar por todos los medios que se les cuenten los votos, con el problema de que no se pueden unificar las elecciones, que es ahora su intención, sin modificar la constitución y es mas que seguro que el PLD, partido que tiene la mayoría en el congreso no esta en eso sino en que se vote.

El único freno que existe para esta gente es que se vote y se exprese la voluntad popular en las urnas, comenzando por la elecciones municipales, y la responsabilidad de que el proceso se convoque esta en la JCE, no en reuniones con personas que no tienen nada que ver con elecciones porque las comisiones de notables deben ser parte del pasado en la República Dominicana.

Como los buenos detectives dicen que cualquier investigación debe comenzar por cuestionar a quien se beneficia del crimen, entonces es muy fácil que se inicie interrogando a quien se cree un genio en temas electorales en el grupo de Leonel, el mismo que seguro se inventó lo del algoritmo y todas las sandeces que no pudieron demostrar en las primarias.

Que comiencen por ahí y probablemente le encontraran el hilo por donde se ¨desenreda el bollito¨.

Por Humberto Salazar

Anuncios

Relacionado