“A que no te atreves”, lo nuevo de Paloma Almonte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- Para la comunicadora Paloma Almonte (@palomaalmontetv), la cuarentena ha sido el momento ideal para darle rienda suelta a su imaginación con un proyecto soñado: “A que no te atreves”, el programa de entrevistas y que busca mostrar a los artistas, fuera de su “zona de confort”, a través de la plataforma de IG Live, todos los viernes a las 7 de la noche.

Almonte, ha contado con grandes figuras del arte y el espectáculo, como Tania Báez, Gelena Solano, Jackie Cruz (actriz de la serie Orange is the new Black en Netflix), Jessica Pereira, Black Jonás Point, Massiel Taveras, Diamond La Mafia, Químico Ultramega, entre otros. “Este viernes 15 de mayo inauguraremos un segmento, con el respetado beisbolista dominicano, Robinson Canó”, dice emocionada.

Sobre la aceptación del concepto, asegura ha sido la autenticidad, lo innovador, fresco y diferente los ingredientes del éxito ha tenido a través de la plataforma de Instagram. Adiciona que “La picardía y las preguntas jocosas son un plus, ha gustado muchísimo. Así como el nivel de talentos exponemos en vivo.

Paloma, quien está trabajando en varios proyectos adicionales que incluye el área de la belleza y la moda, confiesa se propone como figura entretener, educar y motivar. “Creo que la comunicación es el arma más poderosa, y debemos usarla para edificar e inspirar a los demás. Hay espacio para todos, y cada quien tiene su sello y personalidad”, puntualiza.

La actual presentadora del espacio televisivo “Sábado Extraordinario”, busca con acciones como éstas, seguir creciendo y desarrollándose a base de contenido renovador y, asegura: “Siempre es bueno retarse, amo los desafíos y me encanta crear”.

