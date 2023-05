¿A qué edad se está preparada para ser madre?

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Ser madre es una aventura cargada de adrenalina y uno de los desafíos más grandes que puede experimentar cualquier mujer, ya que a su vida llega un regalo sin manual de instrucciones.

Con motivo de la celebración del Día de las Madres en la República Dominicana, El Nuevo Diario conversó con varias mujeres de la ciudad para conocer su opinión sobre cuándo consideran que están listas para convertirse en madres.

Según un informe realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) a nivel mundial, casi la mitad de todos los embarazos no son intencionales. Un ejemplo de esto es Carmen Pichardo, quien se mudó con su novio a los 15 años y quedó embarazada dos meses después.

Pichardo, de 49 años, expresó: «No me sentí preparada porque era muy joven y quedé embarazada sin esperarlo. Cuando me enteré, me enfrenté a mi realidad. Desde que un hijo llega al vientre, se ama aunque llegue en momentos inapropiados».

Explicó que en ese momento tenía muchas preguntas y pocas respuestas. Consideró que ser madre es un regalo hermoso, pero las mujeres deben tomarse su tiempo para procesarlo.

“Si tuviera que aconsejar a esa niña de 15 años, le diría que estudie, que se prepare, que investigue y que se cuide de los embarazos a temprana edad, porque ser madre es una decisión que hay que pensar muy bien”, enfatizó.

La mujer dijo que le hubiera gustado contribuir más y brindarles a sus hijos un mejor estilo de vida, pero afirmó: «Estoy orgullosa de los valores y la educación que les di, siento que en ese sentido hice muy bien mi trabajo».

Por su parte, Maciel Rodríguez, licenciada en educación inicial y madre de tres niños, uno de ellos con trastorno del espectro autista (TEA), manifestó que recibió a su primera criatura a los 24 años, y a pesar de haber terminado su carrera universitaria, tampoco se sintió lista para semejante responsabilidad.

«Fue una bebé buscada y la recibió con todo el amor del mundo, pero me sentí insegura y con muchos miedos porque no tenía idea de cómo educarla correctamente», afirmó.

Durante la entrevista, Rodríguez destacó que enfrenta barreras y confusiones en cuanto a la crianza basada en el respeto mutuo, ya que no sabe mantener un equilibrio.

Otra mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó que quedó embarazada a los 17 años, que el embarazo no fue deseado y que fue madre soltera, pero que las circunstancias no fueron un obstáculo para asumir su maternidad de manera responsable.

Se describió como una mujer fuerte, valiente y enfocada. «Si tuviera que darle un consejo a ese adolescente de 17 años, le diría que no se convertiría en madre y que se enfocaría en estudiar y preparar», enfatizó.

En otro orden, este medio conversó con Dilema Franco, gerente de una destacada empresa, quien expresó que fue madre a los 34 años luego de dos años de casada y, a pesar de haber buscado intensamente al bebé, sintió un gran miedo a la llegada de la criatura.

«Me sentí preparado, tenía dos años de casada y estábamos buscando al bebé. Me sentí feliz y, al mismo tiempo, llena de miedo y desafiada, porque todo era nuevo para mí. Estaba enfrentando muchos desafíos con un bebé que me necesitaba en todo momento».

Además, dijo que desea dedicar más tiempo de calidad a sus dos hijos, ya que las responsabilidades laborales le restan momentos con ellos.

Para concluir, aconsejó a las madres disfrutar cada momento durante el proceso de crianza, sin importar el temor o el estrés. «No cambiaría nada de mi maternidad, porque todo lo que viví fue un proceso de aprendizaje y valoro cada momento».

