A propósito del Día Nacional del Café: “Una Taza de Café, por favor”

Este miércoles se conmemora en todo el país el Día Nacional del Café, fecha que encuentra a ese importante renglón de nuestra economía repuesto de la descomunal crisis que lo afectó por varios años, como lo fue la de la roya (Hemileia Vastatix), la cual fue rebasada gracias al mancomunado esfuerzo hecho por ese importante sub-sector del país.

La plaga de la roya golpeó de forma aplastante al café dominicano, al extremo de que las exportaciones del popular aromático se vieron mermadas significativamente durante los años 2014 y 2015, consecuencia de los estragos que hizo en las fincas cafetaleras la terrible enfermedad en cuestión.

Con una millonaria inversión y asesoría tanto nacional como internacional, el café dominicano salió ileso del mal creado por el endemoniado parásito. Sin embargo, otro problema comienza a emerger, y que nuestro sub sector cafetalero debe comenzar a crear conciencia y buscar soluciones, pues el caso parece se extenderá y afectará el consumo de tinto, como se le conoce popularmente a la taza de café.

A raíz de la sentencia de un juez de Los Ángeles, que determinó que las empresas cafetaleras deberán llevar una etiqueta de advertencia de cáncer, esto debido a que una sustancia química producida en el proceso de tostado puede producir la terrible enfermedad.

El juez de la Corte Superior en California, Elihu Berle, dictaminó que Starbucks Coffee y otras noventas compañías cafetaleras más, no demostraron que los beneficios de beber café superen cualquier riesgo. Berle enjuició en una fase anterior de prueba que las compañías no habían demostrado que la amenaza del químico en la bebida no fuera peligrosa.

Para el hombre de justicia: “Los demandados no cumplieron con su encomienda de demostrar que el consumo de café confiere un beneficio para la salud humana”, dijo en su histórico fallo el magistrado Berle.

Los retos que tienen por delante nuestra gente del café son inmensos, pues la sentencia del juez californiano ya empieza a repercutir en la oferta del aromático en todo el mundo. Cuando una gigantesca empresa como Starbucks Coffee sale desfavorecida de un veredicto, debe ser motivo de preocupación. Este popular kiosco de venta de café es la más exitosa empresa del grano a nivel mundial.

Para empezar, considero que todos nuestros laboratorios deben iniciar investigaciones que contribuyan al establecimiento de nuevos parámetros en el tostado del café. Igualmente creo que todas las confederaciones cafetaleras del mundo deben unificarse para encontrar salidas a lo que de seguro traerá una disminución el consumo de café.

Como anteriores retos, estoy seguro de que nuestro sub sector cafetalero saldrá incólume de este inconveniente que ya comienza a afectar a toda la producción planetaria.

