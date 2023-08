A propósito del Día Internacional de la Juventud, ayudas practicas para los jóvenes de hoy

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Todos los años desde 1999 se conmemora el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud por iniciativa de las Naciones Unidas, con el fin de promover el papel de los jóvenes en la sociedad actual y concientizar a la comunidad sobre los desafíos que encaran.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1 de cada 8 personas en el mundo sufre algún trastorno de salud mental. Y, a causa de la pandemia del COVID-19, en el 2020 los casos de ansiedad aumentaron un 26 % y los trastornos depresivos graves un 28 %. La cantidad de jóvenes a los que se les diagnostica depresión está creciendo a un ritmo alarmante. Según la OMS, “la depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos de edades comprendidas entre los 10 y los 19 años”.

Los testigos de Jehová resaltan y aprecian el valor, potencial y fuerza que aportan los jóvenes a su entorno. También manifiestan su interés debido a los diferentes retos que enfrentan a diario y las circunstancias que viven. Por esta razón, en su sitio oficial de internet, jw.org, bajo la pestaña Enseñanzas bíblicas, cuentan con una sección dedicada a los jóvenes. Por ejemplo, hay ayudas didácticas a problemas actuales, como el manejo apropiado de entornos digitales, trastornos mentales y del estado de ánimo, consumo de sustancias psicoactivas, bullying, suicidio, entre otras.

Miles de padres y docentes también se han beneficiado a nivel mundial de esta información para la educación y formación de los jóvenes.

Una joven de Australia comentó: “Muchas gracias por publicar en jw.org el artículo ‘¿Por qué siento el impulso de cortarme?’. Por años he luchado con este problema. Pensé que nadie más lo hacía y que si se lo contaba a alguien, no lo comprendería. Los casos que se presentaron en el artículo me ayudaron muchísimo. ¡Por fin sentí que alguien me entendía!”.

Para mayor información, por favor visite jw.org:

Relacionado