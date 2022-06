A piano y violín, jóvenes artistas llevan arte, cultura y diversión a San Juan de la Maguana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Interludio de Esperanza” fue el nombre del conversatorio y concierto musical ofrecido por dos jóvenes artistas a la comunidad de San Juan de la Maguana.

Al acto asistieron decenas de adolescentes, adultos y niños, quienes compartieron durante un conversatorio y posterior concierto con la violinista Yohali Montero y el pianista Di Blasio Taveras, quienes juntos e individualmente interpretaron distintas piezas de la música clásica.

El conversatorio y posterior concierto fueron celebrados durante el fin de semana en la sala Danilo Taveras del Centro Cultural Monina Cámpora, en San Juan de la Maguana.

Las piezas interpretadas por los noveles artistas fueron: Sonata en Sol menor, B.g5 (G. Tartini), Concierto No. 5 en La Mayor, K. 218 (W. A. Mozart) y Tschaicovskiana for Violin and Piano in D Major, Op 48 (Luis E. Mena).

Durante el intercambio cultural, ambos músicos motivaron a todos los presentes, en especial a los jóvenes, a ir detrás de sus sueños y a sobreponerse a los obstáculos levantándose en cada caída para seguir adelante.

También les exhortaron a dar los pasos de la mano de sus padres y madres, de sus tutores o de sus maestros, porque ellos siempre te van a acompañar a recorrer el camino de tu fantasía.

El público disfrutó del evento y reconoció el talento de Montero y Taveras, al tiempo de agradecer que artistas, músicos, de ese nivel llevaran arte, cultura y diversión a San Juan de la Maguana.

Yohali Montero es actualmente estudiante en The Glenn Gould School del Royal Conservatory of Music en Toronto, Canadá, cursando una licenciatura en Música con orientación en Violin bajo la tutela de los maestros Paul Kantor y Min-Jeong Koh.

Ganadora del primer lugar en la categoría Senior del BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award en el 2020. Yohali fue seleccionada junto a 60 jóvenes músicos provenientes de 20 países de toda América para participar en el programa de la OAcademy 2021 (Orquesta de las Américas), siendo becaria de Fundación sinfonía.

Fue concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte del Conservatorio Nacional de Música, la Filarmónica Hispaniola, la Orquesta de Cámara de la UASD, y suele tocar como invitada en la sección de los 1eros. violines de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Ha tenido numerosas presentaciones como solista tanto en escenarios nacionales como internacionales, tocando obras de compositores como Bach, Vivaldi, Mozart, Brahms, Tchaicovsky, Mendelssohn, Pablo de Sarasate, Ysaÿe, entre otros. Fue reconocida con una “Mención Especial” por la Facultad de Artes, Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en octubre 2015 fue reconocida por la Fundación Bellas Artes para el Desarrollo Humano, como Joven líder representante de la dominicanidad y del desarrollo de nuestra nación.

Di Blasio Taveras es un pianista y compositor dominicano, de 24 años, oriundo de San Juan de la Maguana. Actual director del Centro Cultural Monina Cámpora, en dicha ciudad, además de profesor de piano de la Escuela de Bellas Artes Hilda Cámpora Bello y funge como Pianista de la Sinfónica del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Ha participado en concursos nacionales e internacionales de piano, recibiendo el primer lugar en cada uno. Fue finalista categoría Senior en el BritchamDR YMoCA, 2020, y el tercer lugar en el I Concurso de Música Dominico-Latinoamericano, del mismo año.

Ha sido solista en diversas ocasiones junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte, bajo la batuta del maestro Dante Cucurrullo. De igual manera ha sido solista junto a la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Eduardo Brito, en la Sala Carlos Pianitini.

En el 2017 participó en el Kutztown University Summer Chamber Music Festival en Pensilvania, EE.UU., donde realizó recitales cómo solista, música de cámara junto al violinista norteamericano Kurt Nikkanen y recibiendo clases magistrales con la Doctora griega, Maria Asteriadou.

También ha recibido clases magistrales por parte del pianista italiano de fama mundial Antonio Pompa Baldi; el pianista y director de orquesta japones Hidetaka Niiyama; el ganador de oro del XVIII Concurso Internacional de Piano Paloma O’ Shea, y Arthur Rubinstein, Juan P. Floristan; el clavecinista Mario Aschauer; entre otros.

Fue premio de la Juventud mención Arte y Cultura 2017. Actualmente estudia Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

