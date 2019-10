A pasar del pataleo, la JCE hizo su trabajo

Estoy seguro de que hubo transparencia en los resultados emitidos por la Junta Central Electoral (JCE), sobre las primarias celebradas el pasado domingo en todo el territorio nacional. No me caben dudas.

Es que los resultados hablan claro de lo que se esperaba desde un principio: Gonzalo Castillo (el mejor y más confiable), con un total de 911,923 votos, ósea, 48.72 %, frente a 885,923 votos, 47.29 % del expresidente Leonel Fernández. Por otro lado, Luis Abinader gano en el PRM.

También durante las prolongadas votaciones hubo la escogencia de otros candidatos por el PLD y el PRM, al voto municipal, senadores, diputados y regidores por diferentes demarcaciones y ningunas de las partes han elevado su protesta al organismo electoral, solamente el expresidente Leonel Fernández lo hace en la presente ocasión.

Lo que yo no me explico es que se prolonguen tanto las diferencias suscitadas entre las tendencias dentro del PLD, en donde el expresidente Leonel Fernández acaba de señalar que: “iniciamos una nueva batalla, iniciamos una nueva lucha por hacer que se respete el voto de los ciudadanos, situación que no se ha presentado en el PRM, donde todo quedo bajo conciliación y armonía entre los candidatos Luis Abinader e Hipólito Mejía.

Luego de realizarse las primarias, Leonel Fernández ha señalado durante una comparecencia anoche por diferentes medios, que “al no realizarse una auditoria a los equipos automatizados utilizados por la Junta Central Electoral (JCE), para celebrar las primarias, se desconoce si se instaló un algoritmo para alterar los resultados de las misma, algo de lo cual no se ha hecho eco ni Abinader ni ningún otro dirigente participante, por lo que se inscribe dentro de un pataleo sin sentido.

De inmediato el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio Cesar Castaños Guzmán, respondió. “que ese organismo no tiene ningún inconveniente en que sean auditados los equipos usados para procesar el voto en las primarias del pasado domingo”, evidenciando la transparencia con que se llevó a cabo el proceso de votación.

Se recuerda que la reacción de Castaños Guzmán, se produjo durante una conferencia de prensa un día después de que el precandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, denunciara que se habría adulterado la voluntad popular expresada en las urnas, mediante un algoritmo introducido en el código fuente usado por el organismo para transmitir la data”.

En tanto, hablando en compañía de los demás miembros del pleno del organismo electoral, Castaño Guzmán, ha manifestado también que “esa revisión contribuiría a eliminar sospechas de supuestos algoritmos maliciosos en los equipos usados para las elecciones.

Y así será, desde un principio, se pudo notar las fuertes presiones a que estuvo sometido durante todo el proceso electoral el expresidente Leonel Fernández, por parte de sus seguidores que lo habrían impulsado a cometer serios y graves errores enfrentando a su partido, a sus compañeros y hermanos, en los frentes del Congreso.

En la presente ocasión, una vez derrotado por la “Sangre Nueva” (porque nada dura para siempre, solo Uno que es Dios), no le queda otra alternativa que el “pataleo”, algo en donde lo han sumergido sus más cercanos, asesores, consejeros y colaboradores desesperados por asumir el poder, no importa a quien se tengan que llevar por delante.

Yo le aconsejo al doctor Leonel Fernández, que busque la conciliación y acepte la derrota con humildad. Ya él fue presidente de la Republica en tres ocasiones, algo histórico y si Dios lo permite y se enfría con la base de su partido, Dios mediante, les queda muchos años más de vida. LA BIBLIA DICE: DIME CON QUIEN ANDA Y TE DIRE QUIEN ERES.

Autor: José Guerrero

